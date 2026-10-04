Será feita pesquisa eleitoral boca de urna sobre Lula x Flávio no primeiro turno? Entenda

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 49,19% 956.858 VOTOS
PT - 13 Lula 42,18% 820.606 VOTOS
Presidente
1,68%
PL - 22 Douglas Ruas 62,61% 1.631 VOTOS
PSD - 55 Eduardo Paes 24,99% 651 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
0,04%
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 69,01% 5.435 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 30,66% 2.415 VOTOS
GOVERNADOR - SP
0,04%
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 41,72% 49.413 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 29,72% 35.206 VOTOS
GOVERNADOR - MG
0,93%
PP - 11 Eduardo Riedel 65,15% 8.124 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 26,01% 3.243 VOTOS
GOVERNADOR - MS
1,04%
PP - 11 Mailza Assis 53,09% 10.306 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 30,84% 5.986 VOTOS
GOVERNADOR - AC
5,11%
MDB - 15 Renan Filho 62,06% 265 VOTOS
PSDB - 45 Jhc 37,70% 161 VOTOS
GOVERNADOR - AL
0,03%
PSD - 55 Dr. Furlan 55,59% 2.668 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 44,36% 2.129 VOTOS
GOVERNADOR - AP
1,67%
PSD - 55 Omar Aziz 38,34% 26.353 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 27,77% 19.088 VOTOS
GOVERNADOR - AM
3,75%
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 54,51% 2.798 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 44,28% 2.273 VOTOS
GOVERNADOR - BA
0,06%
PSDB - 45 Ciro Gomes 49,99% 1.762 VOTOS
PT - 13 Elmano De Freitas 49,22% 1.735 VOTOS
GOVERNADOR - CE
0,08%
PP - 11 Celina Leão 49,98% 86.636 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 34,76% 60.245 VOTOS
GOVERNADOR - DF
11,12%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 44,16% 3.337 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 43,93% 3.319 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,41%
MDB - 15 Daniel Vilela 66,86% 2.038 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 19,52% 595 VOTOS
GOVERNADOR - GO
0,09%
PSD - 55 Eduardo Braide 49,07% 14.701 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 40,59% 12.160 VOTOS
GOVERNADOR - MA
1,05%
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 56,98% 23.508 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 22,07% 9.103 VOTOS
GOVERNADOR - MT
2,70%
PODE - 20 Dr. Daniel 50,91% 97.928 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 44,64% 85.874 VOTOS
GOVERNADOR - PA
4,39%
PP - 11 Lucas Ribeiro 69,00% 59.373 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 21,22% 18.255 VOTOS
GOVERNADOR - PB
4,14%
PL - 22 Sergio Moro 49,78% 218.732 VOTOS
PDT - 12 Requião Filho 25,05% 110.080 VOTOS
GOVERNADOR - PR
6,84%
PSD - 55 Raquel Lyra 51,89% 4.387 VOTOS
PSB - 40 João Campos 46,23% 3.908 VOTOS
GOVERNADOR - PE
0,20%
PT - 13 Rafael Fonteles 75,35% 3.577 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 23,74% 1.127 VOTOS
GOVERNADOR - PI
0,26%
UNIÃO - 44 Allyson 38,91% 5.253 VOTOS
PT - 13 Cadu De Lula 36,58% 4.938 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,81%
PL - 22 Zucco 64,57% 27.991 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 25,49% 11.050 VOTOS
GOVERNADOR - RS
0,72%
PL - 22 Marcos Rogério 48,11% 24.971 VOTOS
UNIÃO - 44 Hildon Chaves 30,89% 16.032 VOTOS
GOVERNADOR - RO
5,28%
PL - 22 Arthur Henrique 53,22% 2.159 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 45,77% 1.857 VOTOS
GOVERNADOR - RR
1,71%
PL - 22 Jorginho Mello 56,23% 24.322 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 26,00% 11.247 VOTOS
GOVERNADOR - SC
1,09%
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Dr. Helton 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SE
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,97% 29.082 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,10% 27.264 VOTOS
GOVERNADOR - TO
7,64%
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Política

Será feita pesquisa eleitoral boca de urna sobre Lula x Flávio no primeiro turno? Entenda

Rapidez da apuração oficial e custo elevado reduziram a utilidade do levantamento, que só pode ser divulgado após o encerramento da votação

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 15h44
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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Será feita pesquisa eleitoral boca de urna sobre Lula x Flávio no primeiro turno? Entenda Priorize VEJA no Google

O primeiro turno da eleição presidencial deste domingo, 4, não terá pesquisa boca de urna. A rapidez da divulgação dos resultados oficiais reduziu a vantagem desse levantamento: quando sua publicação é permitida, às 17h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também começa a divulgar a totalização dos votos. O custo elevado de entrevistar um grande número de pessoas em poucas horas pesa na decisão dos institutos de não realizar a operação.

Como funciona a pesquisa boca de urna?

O levantamento é feito com eleitores que acabam de sair dos locais de votação. Em vez de perguntar em quem pretendem votar, como nas pesquisas realizadas durante a campanha, os entrevistadores perguntam qual foi a escolha feita na urna. As respostas compõem uma estimativa estatística do resultado.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A modalidade continua permitida. Pelas regras da Justiça Eleitoral, pesquisas realizadas no dia da eleição podem ser divulgadas a partir das 17h, pelo horário de Brasília. Esse limite coincide com o início da publicação dos resultados oficiais.

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Por que a apuração rápida diminuiu sua utilidade?

A boca de urna oferecia ao público uma estimativa antes de a contagem oficial avançar. Com a divulgação das parciais logo após o encerramento da votação, esse intervalo ficou menor. Em 2026, os dados do TSE serão atualizados à medida que os boletins de urna forem recebidos e processados.

A unificação do horário de votação, adotada a partir de 2022, contribuiu para essa mudança. As seções funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília em todo o país, inclusive nas regiões com outros fusos. Assim, a divulgação não precisa aguardar um horário diferente de encerramento em outra parte do território. Quem estiver na fila às 17h mantém o direito de votar.

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O custo também explica a ausência do levantamento?

Sim. A operação exige uma grande estrutura para entrevistar muitos eleitores, processar as respostas e preparar a divulgação em um período curto. Em 2022, institutos já apontavam que esse investimento teria uma utilidade cada vez mais breve diante da velocidade da apuração.

Pesquisa boca de urna é o crime eleitoral?

Não. A pesquisa é um levantamento estatístico sobre votos já registrados. O crime de boca de urna envolve a tentativa de influenciar a escolha do eleitor no dia da votação, por meio de condutas como pedidos de voto, distribuição de propaganda e arregimentação de pessoas. A semelhança no nome não torna a realização da pesquisa uma prática proibida.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
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