O mais novo embate entre Lula e Sergio Moro sobre o triplex do Guarujá

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O presidente Lula pediu ao seu “Exército” que cobre da imprensa brasileira desculpas sobre o caso do Triplex do Guarujá. Após a anulação de sua condenação pelo STF e uma recente decisão judicial que repassou o valor do imóvel à OAS, Lula reafirma sua inocência e espera um reconhecimento público sobre a verdade do caso.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quinta-feira, 12, que os integrantes do chamado “Exército de Lula” cobre da imprensa brasileira desculpas sobre o caso do triplex em Guarujá (SP), imóvel atribuído ao petista durante as investigações da Lava-Jato, que culminou, em 2017, com condenação de nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro imposta pelo então juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba Sergio Moro, hoje governador eleito do Paraná. Posteriormente, em 2021, a decisão condenatória foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu queria pedir para o Exército uma coisa pessoal. Quando vocês puderem, cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpa sobre o apartamento que eles passaram o ano dizendo que era meu”, afirmou. Lula entrou no assunto sobre o triplex durante a transmissão depois de a Justiça Federal de Brasília, por decisão do juiz Marcelo Gentil Monteiro, na última semana, determinar que a OAS Empreendimentos recebe pouco mais de 2,4 milhões de reais obtidos com o leilão do imóvel no litoral paulista realizado há quase 10 anos.

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O magistrado levou em consideração o fato de o triplex estar em nome da empreiteira — juridicamente, não havia mais motivo para o bloqueio diante da inexistência de ação judicial. “Eu fiquei 580 dias preso dizendo que o apartamento era meu. Agora que a Justiça decidiu que o apartamento não era meu, eu só espero que as pessoas que me acusaram, e as pessoas que falaram durante anos que o apartamento era meu, pedissem desculpas”, disse o petista.

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Moro, por meio de sua conta no X (antigo Twitter), rebateu a questão sem citar o nome do presidente Lula. “Dizendo o óbvio e apesar das mentiras do PT: a Justiça cível nunca disse que o triplex não era do Lula ou que sempre foi da OAS; diante da anulação das condenações criminais de Lula por motivos formais e, a meu ver, políticos, a Justiça cível entregou o dinheiro resultante da venda do triplex a OAS, pois não havia causa jurídica para mantê-lo apreendido e o imóvel permanecia registrado em nome da OAS”, disse o futuro chefe do Poder Executivo do Paraná.