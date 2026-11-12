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Brasil

O mais novo embate entre Lula e Sergio Moro sobre o triplex do Guarujá

Justiça determina que OAS receba valor pelo leilão do imóvel atribuído pela Lava-Jato ao petista; governador eleito do Paraná rebate

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 14h42 | Atualizado em 12 nov 2026, 15h04
Lula e Moro em meados de 2017: ápice da Lava Jato
Lula e Moro em meados de 2017: ápice da Lava Jato (VEJA/VEJA.com)
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O mais novo embate entre Lula e Sergio Moro sobre o triplex do Guarujá Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quinta-feira, 12, que os integrantes do chamado “Exército de Lula” cobre da imprensa brasileira desculpas sobre o caso do triplex em Guarujá (SP), imóvel atribuído ao petista durante as investigações da Lava-Jato, que culminou, em 2017, com condenação de nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro imposta pelo então juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba Sergio Moro, hoje governador eleito do Paraná. Posteriormente, em 2021, a decisão condenatória foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu queria pedir para o Exército uma coisa pessoal. Quando vocês puderem, cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpa sobre o apartamento que eles passaram o ano dizendo que era meu”, afirmou. Lula entrou no assunto sobre o triplex durante a transmissão depois de a Justiça Federal de Brasília, por decisão do juiz Marcelo Gentil Monteiro, na última semana, determinar que a OAS Empreendimentos recebe pouco mais de 2,4 milhões de reais obtidos com o leilão do imóvel no litoral paulista realizado há quase 10 anos.

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O magistrado levou em consideração o fato de o triplex estar em nome da empreiteira — juridicamente, não havia mais motivo para o bloqueio diante da inexistência de ação judicial. “Eu fiquei 580 dias preso dizendo que o apartamento era meu. Agora que a Justiça decidiu que o apartamento não era meu, eu só espero que as pessoas que me acusaram, e as pessoas que falaram durante anos que o apartamento era meu, pedissem desculpas”, disse o petista. 

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Moro, por meio de sua conta no X (antigo Twitter), rebateu a questão sem citar o nome do presidente Lula. “Dizendo o óbvio e apesar das mentiras do PT: a Justiça cível nunca disse que o triplex não era do Lula ou que sempre foi da OAS; diante da anulação das condenações criminais de Lula por motivos formais e, a meu ver, políticos, a Justiça cível entregou o dinheiro resultante da venda do triplex a OAS, pois não havia causa jurídica para mantê-lo apreendido e o imóvel permanecia registrado em nome da OAS”, disse o futuro chefe do Poder Executivo do Paraná.

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Tríplex do Guarujá
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