O impasse na disputa pelo governo do Pará, segundo pesquisa Real Time Big Data

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A menos de um mês das eleições, a disputa pelo governo do Pará segue acirrada: Hana Ghassan (MDB) e Daniel Santos (Podemos) empatam tecnicamente em primeiro e segundo turnos, segundo nova pesquisa Real Time Big Data. Para o Senado, Helder Barbalho (MDB) lidera com folga, seguido por Éder Mauro (PL).

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A menos de um mês do início da votação, a corrida eleitoral ao governo do Pará permanece estagnada entre a governadora Hana Ghassan (MDB) e o ex-prefeito Daniel Santos (Podemos), de Ananindeua, que empatam em primeiro e segundo turnos. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 8.

No primeiro turno, Hana Ghassan tem 37% das intenções de voto contra 35% de Daniel Santos. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a situação é de empate técnico entre a governadora e o ex-prefeito.

A ex-deputada estadual Araceli Lemos (PSOL) aparece na sequência com 5% do eleitorado paraense, enquanto os candidatos José Moita (Democrata), Well Macedo (PSTU) e Gal Leite (UP) somam 1% das intenções de voto. Brancos e nulos chegam a 8% do total, e outros 14% dos participantes não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Pará — 1º turno

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Hana Ghassan (MDB): 37%

Dr. Daniel (Podemos): 35%

Araceli Lemos (PSOL): 5%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 8%

NS / NR: 14%

O impasse se repete na sondagem de segundo turno, que indica Hana Ghassan com 40% dos votos ante 36% de Daniel Santos — também neste caso, ambos empatam tecnicamente dentro da margem de erro.

Governador — Pará — 2º turno (cenário único)

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Hana Ghassan (MDB): 40%

Dr. Daniel Santos (Podemos): 36%

Nulo/Branco: 9%

Não Sabe / Não Respondeu: 15%

Já a corrida ao Senado pelo Pará tem, ao menos, um claro favorito: o ex-governador Helder Barbalho (MDB), que encabeça a disputa com 36% das intenções de voto. O deputado federal Éder Mauro (PL) aparece com 17% do eleitorado, seguido por três nomes que empatam com 12%: o deputado federal Celso Sabino (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Chicão Melo (União Brasil), e o senador Zequinha Marinho (Podemos).

Senador — Pará

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Helder Barbalho (MDB): 36%

Delegado Éder Mauro (PL): 17%

Celso Sabino (PDT): 12%

Chicão (União Brasil): 12%

Zequinha Marinho (Podemos): 12%

Lívia Noronha (Solidariedade): 3%

Mariana Conti (PSOL): 1%

Gizelle Freitas (PSOL): 1%

Breno Guimarães (Mobiliza): 0%

Coronel Jonildo (DC): 0%

Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%

Fernanda Lopes (UP): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 3 e 7 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-00206/2026.

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