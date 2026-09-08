O impasse na disputa pelo governo do Pará, segundo pesquisa Real Time Big Data
Governadora e ex-prefeito empatam em todos os cenários, enquanto ex-governador Helder Barbalho é favorito ao Senado
A menos de um mês do início da votação, a corrida eleitoral ao governo do Pará permanece estagnada entre a governadora Hana Ghassan (MDB) e o ex-prefeito Daniel Santos (Podemos), de Ananindeua, que empatam em primeiro e segundo turnos. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 8.
No primeiro turno, Hana Ghassan tem 37% das intenções de voto contra 35% de Daniel Santos. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a situação é de empate técnico entre a governadora e o ex-prefeito.
A ex-deputada estadual Araceli Lemos (PSOL) aparece na sequência com 5% do eleitorado paraense, enquanto os candidatos José Moita (Democrata), Well Macedo (PSTU) e Gal Leite (UP) somam 1% das intenções de voto. Brancos e nulos chegam a 8% do total, e outros 14% dos participantes não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.
Governador — Pará — 1º turno
- Hana Ghassan (MDB): 37%
- Dr. Daniel (Podemos): 35%
- Araceli Lemos (PSOL): 5%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 8%
- NS / NR: 14%
O impasse se repete na sondagem de segundo turno, que indica Hana Ghassan com 40% dos votos ante 36% de Daniel Santos — também neste caso, ambos empatam tecnicamente dentro da margem de erro.
Governador — Pará — 2º turno (cenário único)
- Hana Ghassan (MDB): 40%
- Dr. Daniel Santos (Podemos): 36%
- Nulo/Branco: 9%
- Não Sabe / Não Respondeu: 15%
Já a corrida ao Senado pelo Pará tem, ao menos, um claro favorito: o ex-governador Helder Barbalho (MDB), que encabeça a disputa com 36% das intenções de voto. O deputado federal Éder Mauro (PL) aparece com 17% do eleitorado, seguido por três nomes que empatam com 12%: o deputado federal Celso Sabino (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Chicão Melo (União Brasil), e o senador Zequinha Marinho (Podemos).
Senador — Pará
- Helder Barbalho (MDB): 36%
- Delegado Éder Mauro (PL): 17%
- Celso Sabino (PDT): 12%
- Chicão (União Brasil): 12%
- Zequinha Marinho (Podemos): 12%
- Lívia Noronha (Solidariedade): 3%
- Mariana Conti (PSOL): 1%
- Gizelle Freitas (PSOL): 1%
- Breno Guimarães (Mobiliza): 0%
- Coronel Jonildo (DC): 0%
- Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%
- Fernanda Lopes (UP): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 3%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Pará entre os dias 3 e 7 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-00206/2026.