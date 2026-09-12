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O impacto no eleitorado da crise no STF, segundo pesquisa

Apesar da crise envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, maioria dos eleitores mantém intenção de voto, de acordo com Datafolha

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 17h18
Um homem calvo, de terno e gravata azul, com toga preta, sorri e faz um sinal de positivo com o polegar, olhando para a esquerda. Outro homem, de cabelos grisalhos e toga, aparece desfocado em primeiro plano, de costas para o observador. Ambos estão sentados em cadeiras de couro marrom em um ambiente formal.
André Mendonça e Alexandre de Moraes - 02/09/2026 (./AFP)
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A crise que colocou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em lados opostos na investigação sobre o Banco Master ainda não provocou uma mudança significativa na intenção de voto dos brasileiros. Segundo pesquisa Datafolha, as acusações envolvendo Alexandre de Moraes não alteraram a escolha de 85% dos eleitores. No caso de André Mendonça, 86% afirmam que as suspeitas contra o ministro não mudaram sua preferência eleitoral.

O levantamento foi realizado de terça-feira, 8, a quinta-feira, 10, com 2.002 eleitores em 125 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O trabalho, encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-01833/2026, captou parte dos acontecimentos mais recentes da crise, mas não alcançou todos os seus desdobramentos.

O episódio ganhou nova dimensão na terça-feira, 1º, quando Mendonça tornou público um relatório sigiloso que detalhava a relação de Moraes com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Entre as informações já conhecidas está o contrato de R$ 131 milhões entre o banco e o escritório da esposa de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes.

Também vieram a público mensagens nas quais Vorcaro questionava o ministro sobre a possibilidade de deixar o país para evitar uma eventual prisão. Não há informação sobre eventual resposta de Moraes.

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A disputa ultrapassou os limites do Supremo e chegou à corrida presidencial. Flávio Bolsonaro (PL) passou a associar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Moraes. Na pesquisa, porém, os dois oscilaram positivamente: Lula passou de 38% para 39% das intenções de voto, enquanto Flávio foi de 33% para 35%.

Embora a maioria não tenha mudado de candidato por causa da crise, o episódio não passou despercebido. Ao todo, 66% dos entrevistados disseram saber do caso envolvendo os ministros, e 26% afirmaram estar bem informados. Entre os que conhecem o episódio, 7% dizem ter ficado em dúvida sobre em quem votar e 4% afirmam ter mudado de ideia.

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Desconfiança em relação ao Supremo

O levantamento indica que o desgaste do STF aparece com mais clareza quando os eleitores são questionados diretamente sobre a atuação da corte. Para 76%, os ministros têm poder demais. Ao mesmo tempo, 71% consideram o Supremo essencial para a democracia. A percepção de perda de confiança também é expressiva: 77% dizem que a população confia menos no tribunal hoje do que no passado.

As opiniões sobre o destino de Moraes também estão divididas. Para 28%, o ministro deveria sofrer um processo de impeachment, enquanto 34% defendem seu afastamento temporário. No caso de Mendonça, os percentuais são de 12% e 37%, respectivamente.

A crise teve como pano de fundo o embate entre Moraes e Mendonça em torno do caso Banco Master. Quando Mendonça tornou público o relatório sigiloso que detalhava a relação de Moraes com Vorcaro, o ministro, por sua vez, colocou em dúvida a legalidade da medida tomada pelo colega. A reação de Mendonça incluiu uma ordem de afastamento do diretor-geral e do chefe de inteligência da Polícia Federal.

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Diante da escalada, o presidente do STF, Edson Fachin, tentou conter o conflito ao suspender as medidas e marcar para terça-feira, 15, uma sessão destinada a discutir a conduta de Moraes.

Neste sábado, 12, Fachin negou o pedido de Moraes para que a conduta de Mendonça seja julgada em conjunto com a dele na sessão. Em despacho, Fachin disse que cada processo tem “contornos e objetos bem delineados”, que devem ser analisados em processos próprios. O presidente apontou ainda que o processo envolvendo Mendonça foi liberado depois e ainda não está pronto para julgamento.

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A sessão em que o ministro irá analisar se Mendonça, relator dos casos envolvendo o Banco Master, extrapolou suas funções foi agendada para a semana seguinte, em 23 de setembro.

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