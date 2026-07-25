O fim do contrato do Banco Master com um tribunal brasileiro

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região formalizou, nesta semana, a ruptura unilateral do contrato que mantinha com o Banco Master para operação de serviços bancários na Corte.

O acordo, segundo o tribunal, foi assinado em junho de 2025, e envolvia a gestão de consignações em folha de pagamento de magistrados, servidores e pensionistas”.

Segundo o ato do tribunal, a parceria foi desfeita “em decorrência da liquidação extrajudicial da instituição financeira decretada pelo Banco Central”.

Dono do Master, Daniel Vorcaro está preso desde março. Ele é investigado por liderar um bilionário esquema de fraudes no mercado financeiro.