O elogio dos advogados de Lulinha ao chefe da PF
Guilherme Suguimori Santos e Marco Aurélio de Carvalho afirmaram que Andrei Rodrigues mantém 'independência e autonomia' da corporação
Os advogados Guilherme Suguimori Santos e Marco Aurélio de Carvalho, que atuam na defesa do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, elogiaram o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.
A manifestação ocorreu após a corporação pedir — e conseguir — a abertura de três inquéritos contra Lulinha no STF.
Santos e Carvalho afirmam que há uma “instrumentalização de setores da Polícia Federal a serviço de interesses políticos e eleitorais, em prejuízo da imparcialidade e legalidade que deveriam reger procedimentos criminais”.
Entretanto, os dois poupam o chefe da corporação dessa crítica.
“Reconhecemos os esforços do Diretor-Geral da Polícia Federal para manter a harmonia da corporação, bem como sua independência e autonomia”, afirmam.
Em crítica ao governo Bolsonaro, os advogados dizem que a PF “havia sido capturada por interesses privados do governo anterior, notadamente pelo líder do Executivo, para proteção de seus filhos, asseclas e milicianos que ocuparam o governo do país”.
Para eles, “uma vez reconquistadas, a independência e autonomia desse órgão de Estado devem ser praticadas com responsabilidade e observância dos regramentos constitucionais e legais”.
A principal crítica dos advogados é em relação a vazamentos de informações.