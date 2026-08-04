O elogio dos advogados de Lulinha ao chefe da PF

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Os advogados de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, teceram críticas a setores da Polícia Federal por suposta instrumentalização política em novos inquéritos, mas pouparam o diretor-geral, Andrei Rodrigues, elogiando seus esforços pela independência da corporação. Eles também atacaram a PF na gestão Bolsonaro, por suposta captura de interesses.

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Os advogados Guilherme Suguimori Santos e Marco Aurélio de Carvalho, que atuam na defesa do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, elogiaram o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

A manifestação ocorreu após a corporação pedir — e conseguir — a abertura de três inquéritos contra Lulinha no STF.

Santos e Carvalho afirmam que há uma “instrumentalização de setores da Polícia Federal a serviço de interesses políticos e eleitorais, em prejuízo da imparcialidade e legalidade que deveriam reger procedimentos criminais”.

Entretanto, os dois poupam o chefe da corporação dessa crítica.

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“Reconhecemos os esforços do Diretor-Geral da Polícia Federal para manter a harmonia da corporação, bem como sua independência e autonomia”, afirmam.

Em crítica ao governo Bolsonaro, os advogados dizem que a PF “havia sido capturada por interesses privados do governo anterior, notadamente pelo líder do Executivo, para proteção de seus filhos, asseclas e milicianos que ocuparam o governo do país”.

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Para eles, “uma vez reconquistadas, a independência e autonomia desse órgão de Estado devem ser praticadas com responsabilidade e observância dos regramentos constitucionais e legais”.

A principal crítica dos advogados é em relação a vazamentos de informações.