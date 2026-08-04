Flávio Dino autoriza abertura de inquérito contra Lulinha

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O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou a abertura de um terceiro inquérito contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, por suspeita de tráfico de influência. A decisão vem após pedidos da PF, que também teve autorização para investigar vazamentos de dados sigilosos. Entenda os desdobramentos.

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O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou a abertura de um inquérito para investigar a suspeita de tráfico de influência do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. É a terceira investigação desse tipo instaurada contra ele nos últimos dias.

Dino também autorizou uma apuração sobre vazamentos ilegais de dados sigilosos em investigações. Os dois pedidos foram apresentados pela PF.

Na semana passada, o ministro André Mendonça já havia determinado a abertura de dois inquéritos contra Lulinha.