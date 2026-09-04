🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

O eleitorado onde Augusto Cury mais cresceu, segundo o Datafolha

Pesquisa indica popularidade do escritor em alta entre os eleitores mais jovens e escolarizados do país

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h45 | Atualizado em 4 set 2026, 11h52
Homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos, sorri levemente, vestindo camisa azul e blazer cinza, em ambiente interno com painel de madeira ao fundo
O escritor Augusto Cury (Avante), candidato à Presidência da República em 2026 (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
O eleitorado onde Augusto Cury mais cresceu, segundo o Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

Atual terceiro colocado nas pesquisas presidenciais em 2026, o escritor Augusto Cury (Avante) deve o crescimento da sua popularidade nas últimas semanas a um grupo específico da população: o eleitorado mais jovem. O novo recorte do levantamento Datafolha, realizado em setembro, foi divulgado nesta sexta-feira, 4.

No primeiro turno, Cury pontua 10% das intenções de voto entre os eleitores de 16 a 24 anos de idade e chega a 14% na faixa de 25 a 24 anos — este último representa o grupo onde o escritor tem mais força eleitoral, segundo o Datafolha. Na rodada anterior da pesquisa, realizada há duas semanas, estes percentuais eram de 0% e 4%, respectivamente.

No caso dos eleitores de 16 a 24 anos, a variação ocorreu dentro da margem de erro estimada para o grupo. Já entre o eleitorado de 25 a 34 anos, Cury rompeu a barreira da margem e apresentou crescimento real na pesquisa.

Siga

No recorte por escolaridade, Augusto Cury avançou de 4% para 14% em duas semanas entre eleitores com ensino superior completo. Nesta faixa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou de 45% para 37% das intenções de voto, ao passo que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) subiu de 42% para 51% do eleitorado.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Entre os eleitores que concluíram apenas o ensino médio, Cury cresceu de 1% para 8% das intenções de voto no primeiro turno. A mesma alta de 1% para 8% foi observada entre aqueles que se autodeclaram pardos, na comparação com a sondagem Datafolha anterior.

Continua após a publicidade

A pesquisa Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em 125 municípios brasileiros nos dias 1º e 2 de setembro. A margem de erro para os resultados gerais é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03669/2026.

Publicidade
TAGS:
Augusto Cury
Datafolha
Eleições 2026
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).