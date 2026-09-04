O eleitorado onde Augusto Cury mais cresceu, segundo o Datafolha
Pesquisa indica popularidade do escritor em alta entre os eleitores mais jovens e escolarizados do país
Atual terceiro colocado nas pesquisas presidenciais em 2026, o escritor Augusto Cury (Avante) deve o crescimento da sua popularidade nas últimas semanas a um grupo específico da população: o eleitorado mais jovem. O novo recorte do levantamento Datafolha, realizado em setembro, foi divulgado nesta sexta-feira, 4.
No primeiro turno, Cury pontua 10% das intenções de voto entre os eleitores de 16 a 24 anos de idade e chega a 14% na faixa de 25 a 24 anos — este último representa o grupo onde o escritor tem mais força eleitoral, segundo o Datafolha. Na rodada anterior da pesquisa, realizada há duas semanas, estes percentuais eram de 0% e 4%, respectivamente.
No caso dos eleitores de 16 a 24 anos, a variação ocorreu dentro da margem de erro estimada para o grupo. Já entre o eleitorado de 25 a 34 anos, Cury rompeu a barreira da margem e apresentou crescimento real na pesquisa.
No recorte por escolaridade, Augusto Cury avançou de 4% para 14% em duas semanas entre eleitores com ensino superior completo. Nesta faixa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou de 45% para 37% das intenções de voto, ao passo que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) subiu de 42% para 51% do eleitorado.
Entre os eleitores que concluíram apenas o ensino médio, Cury cresceu de 1% para 8% das intenções de voto no primeiro turno. A mesma alta de 1% para 8% foi observada entre aqueles que se autodeclaram pardos, na comparação com a sondagem Datafolha anterior.
A pesquisa Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em 125 municípios brasileiros nos dias 1º e 2 de setembro. A margem de erro para os resultados gerais é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03669/2026.