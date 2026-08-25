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Brasil

O convite a Lula para voltar à Sapucaí no Carnaval 2027; entenda o caso

Império Serrano apresentará ‘Seja Marginal, Seja Herói: A Revolução em sua Legítima Razão’

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h36
Grupo de oito pessoas sorrindo para a câmera, incluindo o presidente Lula de chapéu de palha e camisa vermelha, segurando uma camiseta verde estampada. Ao lado dele, uma mulher de vestido azul e um homem de camiseta branca com o logo da UNE. Outros homens de terno e camisa social completam o grupo, em um ambiente interno com tapete persa e iluminação quente
Lula e dirigentes da UNE -  (Reprodução/Instagram)
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O convite a Lula para voltar à Sapucaí no Carnaval 2027; entenda o caso Priorizar nos meus resultados Google

Em meio à investigação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) envolvendo Lula e o vice Geraldo Alckmin por suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação no Carnaval de 2026, mais uma vez o tema momesco surge na mesa do presidente. 

Leia também: Carnaval de Lula no Rio abre suspeitas de propaganda eleitoral antecipada

Lula ganhou uma camisa oficial do enredo do Império Serrano para o próximo Carnaval, da direção da União Nacional dos Estudantes, parceira da escola no projeto cujo enredo é Seja Marginal, Seja Herói: A Revolução em sua Legítima Razão, que pretende abordar a importância dos movimentos estudantis para a história do Brasil. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada, em Brasília, durante a exibição exclusiva do filme Honestino, que conta a história de Honestino Guimarães, ex-presidente da UNE, assassinado durante a ditadura militar, e que tem Bruno Gagliasso como protagonista. Na ocasião, há duas semanas, Lula também recebeu convite para voltar à Sapucaí e mais uma vez desfilar, segundo apurou a coluna GENTE.

“Sim, o convidamos para desfilar no enredo que homenageará a UNE e ele recebeu bem o convite. Não confirmou ainda que irá desfilar”, disse o diretor de comunicação da UNE, Alejandro Guerrero.

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Já o Império Serrano, atualmente no grupo de Acesso, vê com cautela o momento político atual e prefere esperar as eleições de outubro para confirmar ou não sua presença. “A escola ficou contente com a foto. Não é a primeira vez que o Império Serrano e o presidente se cruzam. Ele já visitou algumas vezes a quadra, realizou atos lá, já beijou a bandeira em outras ocasiões. Sobre o convite de desfilar, ainda é cedo. Vamos esperar passar o processo eleitoral”, disse Emerson Pereira, da assessoria da agremiação.

Lula teria ficado empolgado com a possibilidade de retornar à Marquês de Sapucaí. Vale lembrar que ele foi enredo da Acadêmicos de Niterói em 2026, sob título Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil, assinado pelo carnavalesco Tiago Martins. A escola acabou rebaixada, em última colocação. Já o Império Serrano luta para voltar a desfilar entre as agremiações do Grupo Especial, algo que não acontece desde 2023. Procurada, a SECOM do Palácio do Planalto não se manifestou sobre o assunto até a publicação desta nota.

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