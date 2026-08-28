Eles trabalham, recebem, pagam contas, compram, vendem e empreendem. Mas, na hora de pedir crédito, uma parte expressiva dos brasileiros não tem dados suficientes para ser avaliada pelo sistema financeiro. Um levantamento da Serasa Experian estimou em 35,3 milhões o número de pessoas sem registros econômicos no CPF,o equivalente a 21,7% da população adulta.¹

A situação se soma ao tamanho da informalidade no país. Segundo o IBGE, o Brasil ainda tem perto de 40 milhões de trabalhadores informais, grupo que inclui empregados sem carteira, trabalhadores por conta própria sem CNPJ e empregadores sem registro.² Ao mesmo tempo, a bancarização avançou: o Banco Central aponta que 96,4% da população adulta tem conta bancária ou de pagamento.³ Ter conta, no entanto, não significa ter crédito.

Quem são os invisíveis financeiros

A invisibilidade financeira não é falta de atividade econômica. É falta de registro. O pintor autônomo que recebe por Pix, a vendedora que alterna maquininhas, dinheiro e transferências, o entregador que tem renda variável ou a cozinheira que vende marmitas pelo WhatsApp podem movimentar valores todos os meses sem gerar um histórico fácil de interpretar.

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O modelo tradicional de crédito foi construído em torno de sinais mais estáveis, como holerite, emprego formal, tempo de relacionamento bancário, faturas pagas, financiamentos anteriores. Quem não se encaixa nesse padrão tende a aparecer como uma aposta mais arriscada, ainda que tenha capacidade real de pagamento.

Daí nasce o dilema, afinal sem histórico, a pessoa não consegue crédito; sem crédito, não constrói histórico. O Cadastro Positivo, que reúne informações sobre pagamentos feitos em dia, foi criado justamente para ampliar essa leitura. Mas, para quem ainda não tem contas, financiamentos ou faturas vinculadas ao CPF, a entrada nesse sistema continua limitada.

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O custo de não ser visto

A invisibilidade tem efeitos práticos. Sem acesso a um empréstimo pessoal formal, muita gente recorre a alternativas mais caras ou menos seguras, como cheque especial, rotativo do cartão ou crédito informal. O resultado aparece nos indicadores de endividamento: em abril de 2026, o Brasil chegou a 83,3 milhões de consumidores inadimplentes, segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa.⁴

Negativado e invisível não são a mesma coisa. O negativado tem um registro de dívida em atraso; o invisível, muitas vezes, não tem registro econômico suficiente para ser avaliado. Mas os dois grupos enfrentam dificuldade de acessar crédito em condições formais e de reconstruir a própria trajetória financeira.

O problema também aparece entre microempreendedores. Um negócio recém-formalizado ainda não tem tempo de CNPJ ou histórico empresarial para obter uma linha no nome da empresa. Por isso, a busca por crédito muitas vezes acaba sendo analisada na pessoa física, ponto que exige cuidado para não confundir crédito pessoal com crédito empresarial.

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Quando os dados começam a contar a história real

A tecnologia começa a reduzir parte dessa distância. No Open Finance, o compartilhamento de dados depende do consentimento do usuário e permite que instituições autorizadas consultem informações padronizadas sobre movimentação financeira. Em fevereiro de 2026, o ecossistema registrava 154 milhões de consentimentos ativos e mais de 100 milhões de contas conectadas.⁵

Em vez de depender apenas do holerite, a análise pode considerar entradas recorrentes, pagamentos, saldo, movimentação por Pix e outros sinais de comportamento financeiro. Para autônomos, informais e microempreendedores, essa leitura pode ser decisiva.

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Também cresce o uso de modelos de análise individualizada. A lógica é olhar o contexto real do solicitante, não apenas a ausência de registros tradicionais. É nesse espaço que aparecem fintechs e plataformas digitais voltadas a públicos que historicamente foram pouco atendidos pelo sistema financeiro.

Quando o empréstimo pessoal olha além do holerite

A SuperSim é um exemplo desse movimento. A empresa brasileira atua há mais de sete anos, reúne mais de 200 funcionários, emitiu mais de 7 milhões de empréstimos e superou R$ 1,5 bilhão em crédito concedido, segundo dados fornecidos pela companhia. A plataforma afirma receber mais de 5 milhões de solicitações de propostas por mês.⁶

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A empresa oferece empréstimo pessoal a pessoas físicas, com análise de crédito individualizada. O produto é voltado a quem precisa de crédito pessoal e não deve ser confundido com linha empresarial. No caso de um microempreendedor, por exemplo, o empréstimo para MEI é tratado como crédito pessoal concedido ao CPF, e não como capital de giro PJ.

O processo do empréstimo pessoal é digital, feito exclusivamente pelo site supersim.com.br. Não há aplicativo e a solicitação não é feita por WhatsApp. Os valores vão de R$ 50 a R$ 2.500, com prazo de pagamento de 1 a 14 meses. Antes da assinatura, a proposta informa taxa de juros, tarifa, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Custo Efetivo Total (CET). A contratação está sempre sujeita à análise.

A SuperSim também avalia pedidos de empréstimo pessoal de pessoas sem holerite e de consumidores com restrição no nome. Isso ajuda a explicar a procura por empréstimo online para negativados, embora a existência do produto não signifique aprovação garantida. O empréstimo para negativado exige a mesma cautela de qualquer operação: entender o CET, avaliar a parcela e considerar a capacidade de pagamento.

Após a aprovação e a assinatura do contrato, o valor pode ser liberado via Pix em até cinco minutos. Em análise conduzida pelo Kwai com parceiros de crédito de seu marketplace, na primeira quinzena de junho de 2026, a SuperSim foi apontada como o empréstimo mais rápido do mercado no recorte avaliado, com tempo médio de 33,2 horas entre oferta e emissão.⁷ O dado se refere à média do estudo e não representa promessa individual de prazo ou aprovação.

A companhia atua como correspondente de BMP, Socinal e CelCoin, mantém parcerias com Serasa eCred e Consumidor Positivo e possui o selo RA1000 do Reclame Aqui.⁸ A proposta de crédito pessoal se apoia nessa leitura: mais dados podem ajudar a enxergar quem antes ficava fora do radar, mas o uso do crédito precisa continuar responsável.

Cinco formas de sair da invisibilidade financeira 1. Ativar o Cadastro Positivo Reúne informações sobre pagamentos feitos em dia e ajuda a construir histórico de bom pagador. 2. Usar canais que geram registro Pagar contas no CPF, receber por meios rastreáveis e manter movimentações organizadas tornam a vida financeira mais visível. 3. Consentir o Open Finance quando fizer sentido O compartilhamento permite que instituições avaliem a movimentação real, não apenas o holerite. 4. Acompanhar o próprio CPF Consultar bases como Serasa e Registrato ajuda a entender como a pessoa aparece para o mercado. 5. Separar vida pessoal e negócio Organizar entradas e saídas ajuda na análise de crédito e evita confusão entre caixa da pessoa e da empresa.

As principais dúvidas sobre invisibilidade, empréstimo pessoal e crédito 1. O que é ser invisível financeiro? É não ter registros econômicos suficientes no CPF, como financiamentos, empréstimos, faturas de cartão ou contas de consumo. Sem esses dados, o sistema tem menos elementos para avaliar o risco de crédito. 2. Ter conta no banco basta para conseguir empréstimo pessoal? Não. Ter conta bancária facilita a movimentação do dinheiro, mas não necessariamente cria histórico de crédito. Para obter empréstimo pessoal, as instituições avaliam renda, comportamento financeiro, capacidade de pagamento e outros dados disponíveis. 3. Por que autônomos e informais têm mais dificuldade? Porque a renda real nem sempre aparece em documentos tradicionais. Quem recebe por Pix, dinheiro, plataformas ou mais de uma fonte pode ter renda, mas não gerar um comprovante fácil de interpretar. 4. Como funciona o empréstimo para negativado? O empréstimo para negativado é voltado a quem tem alguma restrição no CPF, mas ainda pode apresentar outros sinais relevantes, como renda e movimentação financeira. O empréstimo para negativado pode considerar esse contexto, mas a contratação continua sujeita à análise. Esse empréstimo para negativado também exige leitura atenta do custo total. 5. Empréstimo para MEI é crédito empresarial? Nem sempre. No caso da SuperSim, trata-se de crédito pessoal para a pessoa física que empreende, e não de uma linha PJ. Por isso, o empréstimo para MEI deve ser avaliado dentro da capacidade de pagamento do solicitante. 6. Como o Open Finance pode ajudar? Com consentimento, ele permite compartilhar dados financeiros com instituições autorizadas. Isso pode tornar visível uma renda que não aparece no holerite e apoiar uma análise mais individualizada. 7. Quanto tempo leva para o dinheiro de um empréstimo pessoal cair? Depende da instituição e da análise. Na SuperSim, após aprovação e assinatura do contrato, o valor pode ser liberado via Pix em até cinco minutos. Todo empréstimo pessoal passa por análise de crédito, inclusive quando se trata de empréstimo para negativado.



O passo a passo do empréstimo pessoal na SuperSim

Simulação no site supersim.com.br, sem necessidade de baixar aplicativo. Análise de crédito com avaliação do contexto real do solicitante. Aprovação e assinatura digital do contrato. Liberação do valor via Pix em até cinco minutos após a finalização da jornada.

Transparência regulatória. A SuperSim atua como correspondente bancário, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, que sucedeu a Resolução nº 3.954/2011. Disponibiliza produtos e serviços de crédito pessoal por meio de instituições financeiras parceiras. O prazo de pagamento varia de 1 a 14 meses. Ao solicitar uma proposta, serão exibidos a taxa de juros utilizada, a tarifa, o imposto (IOF) e o custo efetivo total (CET). A contratação está sujeita à análise de crédito.⁹

Referências

Serasa Experian. Mais de 35 milhões de brasileiros são invisíveis aos serviços financeiros, revela estudo inédito da Serasa Experian. 2023. IBGE. PNAD Contínua: taxa de desocupação é de 6,1% e taxa de subutilização é de 14,3% no trimestre encerrado em março. 2026. Banco Central do Brasil. Relatório de Cidadania Financeira 2025. Serasa. 5 em cada 10 brasileiros adultos estão inadimplentes no Brasil, aponta Serasa. Maio de 2026. Open Finance Brasil/FEBRABAN. Dados sobre consentimentos ativos e contas conectadas no ecossistema de Open Finance. SuperSim. Dados institucionais e operacionais fornecidos no briefing editorial. SuperSim. Empréstimo pessoal online seguro e rápido: SuperSim lidera tempo de emissão em análise do Kwai. Dados referentes à primeira quinzena de junho de 2026. Reclame Aqui. SuperSim — reputação e selo RA1000; SuperSim. Informações institucionais sobre correspondência bancária e parceiros. Banco Central do Brasil. Resolução CMN nº 4.935/2021, que dispõe sobre a contratação de correspondentes no país.