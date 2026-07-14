O argumento da OAB para tentar liberar visitas de Flávio a Bolsonaro

A OAB solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a reconsideração da decisão que suspendeu as visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

O pedido ocorreu porque Flávio está inscrito como advogado do seu pai. Por isso, a entidade considera que há um risco à prerrogativa da advocacia.

“O requerente não se apresenta apenas como visitante ou familiar do custodiado, mas também como advogado constituído. Essa condição jurídica exige que eventual restrição de natureza pessoal não impeça, de forma absoluta, o contato necessário ao desempenho de sua atividade profissional”, diz o documento.

O ofício foi assinado por Délio Lins e Silva Júnior, presidente em exercício do Conselho Federal, e Alex Souza de Moraes Sarkis, procurador nacional de defesa das prerrogativas.

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Eles pediram que seja permitida a comunicação entre os dois “para finalidades estritamente profissionais”, mesmo que com a imposição de condições que Moraes considere adequadas.