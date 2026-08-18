O alerta de Fachin sobre a discussão dos salários de juízes

O presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, defendeu “separar o joio do trigo” na discussão da remuneração dos juízes. A fala ocorreu no lançamento de uma cartilha com perguntas e respostas sobre o tema.

“Esse é um tema complexo, que não comporta indevida simplificação. Nesse tema, faz-se necessário separar o joio do trigo”, declarou Fachin, acrescentando depois: “Ao arrancar o joio antes da hora, corre-se o risco de arrancar também o trigo. É preciso aguardar a colheita para então separá-los. ”

Fachin alertou contra um “populismo” que atua contra as instituições ao simplificar problemas complexos.

“Há uma forma de populismo que opera pela erosão das instituições. Seu método é conhecido: simplificam-se problemas complexos, transformam-se exceções em representação do todo e, pela repetição, converte-se a crítica necessária em uma narrativa permanente de ilegitimidade”, afirmou.

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O presidente ainda criticou quem usa essa pauta como “atuação política” e “propaganda pessoal”.

“Não se pode transformar a demolição de instituições em método de atuação política, de propaganda pessoal e de patrocínio de interesses privados

e segmentos econômicos. Estamos atentos”, disse.