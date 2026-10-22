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Brasil

O alerta da OAB com o avanço dos cursos de Direito no Brasil

Entidade projeta marca de 2 mil graduações em 2027 e barra 29 de 31 pedidos de autorização do MEC só em outubro

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 09h30
Escultura vermelha em formato de C estilizado, símbolo da OAB, em frente ao edifício-sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com fachada de vidro e letreiro ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO FEDERAL
Fachada da sede da OAB, em Brasília (Raul Spinassé/OAB/Divulgação)
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A Comissão Nacional de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) fez um alerta nesta quarta-feira (21) devido ao ritmo acelerado de aprovação de novas graduações em Direito pelo Ministério da Educação (MEC).

Em reunião na capital federal, o colegiado defendeu que a rapidez na expansão da área compromete os padrões de qualidade do ensino superior. “Se continuarmos nessa velocidade, atingiremos a marca de dois mil cursos jurídicos no primeiro semestre de 2027, o que coloca o Brasil com quase o dobro do número de cursos em todo o planeta”, afirmou o presidente da comissão e conselheiro federal por Santa Catarina, Eduardo de Mello e Souza.

Somente na parcial de outubro, a OAB analisou 31 pedidos de autorização encaminhados pelo MEC. Do total de solicitações, 29 foram barradas e apenas duas receberam aval da entidade — ainda assim, com ressalvas.

Diante do cenário de forte expansão, a comissão voltou a reforçar a importância do Exame de Ordem como instrumento de avaliação e garantia de qualidade para o exercício da advocacia no futuro.

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