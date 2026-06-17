Nunes Marques é sorteado para analisar queixa de Flávio contra Lula por ameaça

O ministro Nunes Marques foi sorteado para relatar a notícia-crime apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio pediu a abertura de inquérito por ameaça e incitação ao crime, devido a uma fala de Lula sobre “traidores da pátria” e a Inconfidência Mineira.

Em um discurso, o presidente criticou a atuação e Flávio e seu irmão Eduardo nos Estados Unidos e os responsabilizou pela sugestão do governo americano de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

Lula, então, citou Joaquim Silvério dos Reis, que ficou marcado por delatar Tiradentes na Inconfidência Mineira, e disse que ele foi enforcado por isso. Na verdade, o executado foi o próprio Tiradentes, por sua participação no movimento.

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“São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores da pátria, que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, pensem, meditem”, afirmou o petista, em evento há duas semanas.

Além da abertura do inquérito Flávio também apresentou pedidos de produção de prova. O senador quer ser ouvido, na condição de vítima, e solicitou que Lula seja interrogado.