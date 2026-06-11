A ironia e os pedidos de Flávio Bolsonaro contra Lula em ação no STF

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou ao STF, na semana passada, uma notícia-crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando a abertura de um inquérito por ameaça e incitação ao crime.

No documento, Flávio ironiza uma “confusão” feita por Lula ao falar da Inconfidência Mineira e já sugeriu as primeiras medidas case a investigação seja instaurada.

O pedido de inquérito foi motivado por uma declaração na qual o presidente criticou a atuação e Flávio e seu irmão Eduardo nos Estados Unidos e os responsabilizou pela sugestão do governo americano de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

Lula, então, citou Joaquim Silvério dos Reis, que ficou marcado por delatar Tiradentes na Inconfidência Mineira, e disse que ele foi enforcado por isso. Na verdade, o executado foi o próprio Tiradentes, por sua participação no movimento.

Continua após a publicidade

“São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores da pátria, que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, pensem, meditem”, afirmou o petista, em evento na semana passada.

O erro histórico foi registrado na notícia-crime. Os advogados de Flávio declararam que Lula confundiu “o herói com o vilão da história” e sugeriram que a mesma confusão pode ocorrer na leitura do petista sobre o “atual cenário político brasileiro”.

Continua após a publicidade

“O Noticiado inverteu os papéis de sua própria parábola, atribuindo a quem ‘traiu’ o destino que, na realidade, coube a justamente a quem foi traído, confundindo o herói com o vilão da história. Talvez, tal confusão não ocorra somente na figura de linguagem utilizada pelo Noticiado, mas aconteça também na leitura que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz do atual cenário político brasileiro”, diz a peça.

O senador também já apresentou pedidos de produção de prova, caso o inquérito seja aberto. Flávio quer ser ouvido, na condição de vítima, e solicitou que Lula seja interrogado.

Continua após a publicidade

A notícia-crime ainda não tem relator definido no STF.