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Brasil

Número de idosos no mercado de trabalho atinge recorde, com maioria na informalidade

Levantamento identificou crescimento de 53% no número de pessoas ocupadas nessa faixa etária

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 17h30
Pessoas caminhando em um ambiente interno, possivelmente um shopping ou galeria. Uma mulher de shorts vermelhos e blusa marrom carrega uma sacola plástica. Ao lado, uma idosa de cabelos brancos, blusa escura e saia florida empurra um andador com uma sacola de papel. Um homem de camiseta cinza e shorts escuros caminha à esquerda. Outras pessoas desfocadas ao fundo completam a cena de movimento
Economia prateada, a economia liderada por pessoas com 60+ (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A participação dos maiores de 60 anos cresceu na última década e ocorre principalmente na informalidade. Os dados são de levantamento feito pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados com base na PNAD Contínua do IBGE.

Hoje, uma em cada quatro pessoas dessa faixa etária mais está trabalhando (uma taxa de ocupação é 25%), o maior percentual registrado entre 2016 e 2025.

Em números absolutos, a quantidade de brasileiros 60+ ocupados aumentou de 5,7 milhões para 8,7 milhões em dez anos, o que representa um salto de 53%. O percentual cresce em ritmo mais acelerado do que a própria população dessa faixa etária, que subiu 37% no mesmo período.

Mais da metade (53%) dos ocupados com 60 anos ou mais atuam na informalidade. Esse índice é superior à média geral do país, que flutuou em torno de 40% nos últimos 10 anos, chegando a 38% no ano passado.

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