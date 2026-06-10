Número de idosos no mercado de trabalho atinge recorde, com maioria na informalidade

A participação dos maiores de 60 anos cresceu na última década e ocorre principalmente na informalidade. Os dados são de levantamento feito pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados com base na PNAD Contínua do IBGE.

Hoje, uma em cada quatro pessoas dessa faixa etária mais está trabalhando (uma taxa de ocupação é 25%), o maior percentual registrado entre 2016 e 2025.

Em números absolutos, a quantidade de brasileiros 60+ ocupados aumentou de 5,7 milhões para 8,7 milhões em dez anos, o que representa um salto de 53%. O percentual cresce em ritmo mais acelerado do que a própria população dessa faixa etária, que subiu 37% no mesmo período.

Mais da metade (53%) dos ocupados com 60 anos ou mais atuam na informalidade. Esse índice é superior à média geral do país, que flutuou em torno de 40% nos últimos 10 anos, chegando a 38% no ano passado.