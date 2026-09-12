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Brasil

Nova pesquisa mostra os números de Lula e Flávio no Distrito Federal

Levantamento do Datafolha identificou leve oscilação na vantagem do senador, dentro da margem de erro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 19h22 | Atualizado em 13 set 2026, 06h59
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidatos à Presidência  (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
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Nova pesquisa mostra os números de Lula e Flávio no Distrito Federal Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado mostrou como está a corrida presidencial no Distrito Federal.

O levantamento mostrou uma leve oscilação na vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) contra Lula (PT), mas dentro da margem de erro, em relação à última pesquisa, divulgada em 22 de agosto.

Também houve um aumento de Augusto Cury (Avante), como já havia ocorrido no âmbito nacional.

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O cenário de primeiro turno sem o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que teve a candidatura barrada pelo TSE, é o seguinte:

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 39%)
  • Lula (PT): 32% (eram 31%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 8% (eram 10%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (eram 1%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
  • Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)
  • Clariana Barão (DC): 0% (eram 1%)
  • Samara Martins (UP): 0% (eram 1%)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (eram 0%)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (eram 0%)
  • Edmilson Costa (PCB): 1% (eram 0%)
  • Hertz Dias (PSTU): 0% (na anterior, foi estimulado, mas não foi citado)
  • Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 7%)
  • Indecisos: 3% (eram 3%)

Já no segundo turno, os números continuam idênticos aos do mês passado:

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 51%
  • Lula (PT): 39%
  • Em branco/nulo/nenhum: 8%
  • Indecisos: 1%

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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