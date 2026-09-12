Nova pesquisa mostra os números de Lula e Flávio no Distrito Federal

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Uma nova pesquisa Datafolha revela os números da corrida presidencial no Distrito Federal, mostrando Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Lula (PT) no primeiro e segundo turnos. Houve uma leve oscilação nas intenções de voto e destaque para o crescimento de Augusto Cury (Avante).

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Uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado mostrou como está a corrida presidencial no Distrito Federal.

O levantamento mostrou uma leve oscilação na vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) contra Lula (PT), mas dentro da margem de erro, em relação à última pesquisa, divulgada em 22 de agosto.

Também houve um aumento de Augusto Cury (Avante), como já havia ocorrido no âmbito nacional.

O cenário de primeiro turno sem o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que teve a candidatura barrada pelo TSE, é o seguinte:

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Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 39%)

Lula (PT): 32% (eram 31%)

Ronaldo Caiado (PSD): 8% (eram 10%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (eram 1%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)

Clariana Barão (DC): 0% (eram 1%)

Samara Martins (UP): 0% (eram 1%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (eram 0%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (eram 0%)

Edmilson Costa (PCB): 1% (eram 0%)

Hertz Dias (PSTU): 0% (na anterior, foi estimulado, mas não foi citado)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 7%)

Indecisos: 3% (eram 3%)

Já no segundo turno, os números continuam idênticos aos do mês passado:

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Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 39%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Indecisos: 1%

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo.

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