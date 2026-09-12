Nova pesquisa mostra os números de Lula e Flávio no Distrito Federal
Levantamento do Datafolha identificou leve oscilação na vantagem do senador, dentro da margem de erro
Uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado mostrou como está a corrida presidencial no Distrito Federal.
O levantamento mostrou uma leve oscilação na vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) contra Lula (PT), mas dentro da margem de erro, em relação à última pesquisa, divulgada em 22 de agosto.
Também houve um aumento de Augusto Cury (Avante), como já havia ocorrido no âmbito nacional.
O cenário de primeiro turno sem o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que teve a candidatura barrada pelo TSE, é o seguinte:
- Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 39%)
- Lula (PT): 32% (eram 31%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 8% (eram 10%)
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (eram 1%)
- Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
- Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)
- Clariana Barão (DC): 0% (eram 1%)
- Samara Martins (UP): 0% (eram 1%)
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (eram 0%)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (eram 0%)
- Edmilson Costa (PCB): 1% (eram 0%)
- Hertz Dias (PSTU): 0% (na anterior, foi estimulado, mas não foi citado)
- Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 7%)
- Indecisos: 3% (eram 3%)
Já no segundo turno, os números continuam idênticos aos do mês passado:
- Flávio Bolsonaro (PL): 51%
- Lula (PT): 39%
- Em branco/nulo/nenhum: 8%
- Indecisos: 1%
O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo.