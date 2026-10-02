Nova pesquisa mostra como está a disputa estadual em Alagoas

Às vésperas do primeiro turno da eleição estadual, o cenário para o governo de Alagoas é de impasse entre Renan Filho (MDB), ex-ministro dos Transportes no governo Lula, e João Henrique Caldas (PSDB), conhecido como JHC, ex-prefeito de Maceió. A nova pesquisa Real Time Big Data foi publicada nesta sexta-feira, 2.

No primeiro turno, Renan Filho tem 49% das intenções de voto e JHC soma 46% do eleitorado alagoano, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Os candidatos Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 3% do total, e outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Alagoas — 1º turno

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Renan Filho (MDB): 49%

JHC (PSDB): 46%

Lenilda Luna (UP): 0%

Márcio Jambo (Democrata): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 2%

Como os demais candidatos não marcaram pontos no primeiro turno, a simulação de segundo turno é virtualmente idêntica ao cenário para a primeira rodada de votação. Renan Filho e JHC mantêm os mesmos percentuais, permanecendo o empate técnico entre os dois rivais.

Governador — Alagoas — 2º turno

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Renan Filho (MDB): 49%

JHC (PSDB): 46%

Nulo/Branco: 3%

Não Sabe / Não Respondeu: 2%

Na corrida ao Senado por Alagoas, lidera Marina Antunes (PSDB), esposa do ex-prefeito João Henrique Caldas, que usa o nome “Marina JHC” na urna. A ex-primeira-dama aparece com 27% das intenções de voto, seguida de perto pelo senador Renan Calheiros (MDB), que tem 23% do eleitorado, e pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), que pontua 22%.

A inusitada força eleitoral de Marina, estreante na disputa por cargos eletivos, coloca ainda mais lenha na fogueira na briga entre Calheiros e Lira, notórios desafetos da política alagoana. Como há duas vagas ao Senado em jogo, a possibilidade de vitória da ex-primeira-dama põe em xeque tanto a reeleição do senador quanto os planos do deputado de alçar voo à Casa Alta do Legislativo.

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Senador — Alagoas

Marina JHC (PSDB): 27%

Renan Calheiros (MDB): 23%

Arthur Lira (PP): 22%

Davi Davino Filho (Republicanos): 17%

Dr. Wanderley (MDB): 4%

Alexandre Fleming (UP): 1%

Mariedson (Democrata): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 4%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Alagoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AL-01185/2026.