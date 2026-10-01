Nova pesquisa Datafolha mostra os números da corrida pelo governo de Minas Gerais

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 49%

Patrus Ananias (PT): 20%

Alexandre Kalil (PDT): 13%

Flávio Roscoe (PL): 5%

Mateus Simões (PSD): 5%

Gabriel (MDB): 3%

Ben Mendes (Missão): 2%

Professor Túlio Lopes (PCB): 1%

Rafael Duda (PSTU): 1%

Indira Xavier (UP): 1%

Henrique Áreas (PCO): 1%

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e o jornal Folha de S. Paulo. Foram entrevistados 1.204 eleitores com idade a partir dos 16 anos, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026.

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Em eventual segundo turno, Cleitinho lidera em todos os cenários. Contra Ananias, o senador do Republicanos aparece com 60%, enquanto o petista soma 24%. Brancos, nulos ou nenhum, 11%. Indecisos representam 5%. Na disputa com Kalil, Cleitinho soma 56% e o ex-prefeito de BH tem 27%. Brancos, nulos ou nenhum são 12%. Já os indecisos, 5%.

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