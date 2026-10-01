Nova pesquisa Datafolha mostra os números da corrida pelo governo de Minas Gerais
Em eventual segundo turno, senador Cleitinho lidera cenários contra adversários
Pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira, 1º, mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança isolada na disputa pelo governo de Minas Gerais. Na sequência, aparecem Patrus Ananias (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT). Os números apresentados pelo instituto são:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40%
- Patrus Ananias (PT): 16%
- Alexandre Kalil (PDT): 11%
- Flávio Roscoe (PL): 4%
- Mateus Simões (PSD): 4%
- Gabriel (MDB): 2%
- Ben Mendes (Missão): 1%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
- Henrique Áreas (PCO): 1%
- Indira Xavier (UP): 1%
- Rafael Duda (PSTU): 1%
- Em branco/nulo/nenhum: 9%
- Indecisos: 8%
O instituto também divulgou levantamento com os votos válidos, que mostram Cleitinho com possibilidade de vitória no primeiro turno ao atingir 49% na pesquisa. Ananias chega a 20%. Veja abaixo os números completos:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 49%
- Patrus Ananias (PT): 20%
- Alexandre Kalil (PDT): 13%
- Flávio Roscoe (PL): 5%
- Mateus Simões (PSD): 5%
- Gabriel (MDB): 3%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
- Rafael Duda (PSTU): 1%
- Indira Xavier (UP): 1%
- Henrique Áreas (PCO): 1%
A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e o jornal Folha de S. Paulo. Foram entrevistados 1.204 eleitores com idade a partir dos 16 anos, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026.
Em eventual segundo turno, Cleitinho lidera em todos os cenários. Contra Ananias, o senador do Republicanos aparece com 60%, enquanto o petista soma 24%. Brancos, nulos ou nenhum, 11%. Indecisos representam 5%. Na disputa com Kalil, Cleitinho soma 56% e o ex-prefeito de BH tem 27%. Brancos, nulos ou nenhum são 12%. Já os indecisos, 5%.