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Brasil

Nova pesquisa Datafolha mostra os números da corrida pelo governo de Minas Gerais

Em eventual segundo turno, senador Cleitinho lidera cenários contra adversários

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h27 | Atualizado em 1 out 2026, 17h39
Senador Cleitinho (Republicanos-MG) e Deputado Patrus Ananias (PT-MG)
Senador Cleitinho (Republicanos-MG) e Deputado Patrus Ananias (PT-MG) (Carlos Moura/Agência Senado e Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
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Nova pesquisa Datafolha mostra os números da corrida pelo governo de Minas Gerais Priorize VEJA no Google

Pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira, 1º, mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança isolada na disputa pelo governo de Minas Gerais. Na sequência, aparecem Patrus Ananias (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT). Os números apresentados pelo instituto são:

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40%
  • Patrus Ananias (PT): 16%
  • Alexandre Kalil (PDT): 11%
  • Flávio Roscoe (PL): 4%
  • Mateus Simões (PSD): 4%
  • Gabriel (MDB): 2%
  • Ben Mendes (Missão): 1%
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
  • Henrique Áreas (PCO): 1%
  • Indira Xavier (UP): 1%
  • Rafael Duda (PSTU): 1%
  • Em branco/nulo/nenhum: 9%
  • Indecisos: 8%

O instituto também divulgou levantamento com os votos válidos, que mostram Cleitinho com possibilidade de vitória no primeiro turno ao atingir 49% na pesquisa. Ananias chega a 20%. Veja abaixo os números completos:

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 49%
  • Patrus Ananias (PT): 20%
  • Alexandre Kalil (PDT): 13%
  • Flávio Roscoe (PL): 5%
  • Mateus Simões (PSD): 5%
  • Gabriel (MDB): 3%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
  • Rafael Duda (PSTU): 1%
  • Indira Xavier (UP): 1%
  • Henrique Áreas (PCO): 1%

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e o jornal Folha de S. Paulo. Foram entrevistados 1.204 eleitores com idade a partir dos 16 anos, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026.

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Em eventual segundo turno, Cleitinho lidera em todos os cenários. Contra Ananias, o senador do Republicanos aparece com 60%, enquanto o petista soma 24%. Brancos, nulos ou nenhum, 11%. Indecisos representam 5%. Na disputa com Kalil, Cleitinho soma 56% e o ex-prefeito de BH tem 27%. Brancos, nulos ou nenhum são 12%. Já os indecisos, 5%.

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