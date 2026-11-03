Nova carteira de identidade já pode ser solicitada no celular: saiba como

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Brasileiros podem iniciar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) pelo celular, que usa o CPF como número único. Entenda o processo, a necessidade da etapa presencial, os documentos exigidos, como acessar a versão digital via app GOV.BR, e os prazos de validade da CIN e do antigo RG.

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Os brasileiros já podem iniciar pelo celular o processo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui gradualmente o antigo Registro Geral (RG). O procedimento pode ser realizado por meio de plataformas digitais dos governos estaduais, permitindo consultar as orientações, preencher dados pessoais e agendar o atendimento. Apesar da facilidade, a emissão ainda exige, em regra, uma etapa presencial para a coleta de dados biométricos.

A nova identidade utiliza o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único de identificação em todo o território nacional. A mudança busca padronizar os registros dos cidadãos e reduzir o risco de fraudes, já que o modelo anterior permitia que uma mesma pessoa tivesse números de RG diferentes em cada estado.

Além da versão física, a CIN também está disponível em formato digital, por meio do aplicativo GOV.BR. O documento possui mecanismos de segurança, como um QR Code que permite verificar sua autenticidade. A primeira emissão em papel é gratuita em todo o país.

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Como solicitar a nova carteira de identidade pelo celular?

O procedimento varia conforme o estado de residência, uma vez que a emissão continua sob responsabilidade dos institutos estaduais de identificação. O governo federal disponibiliza uma página que reúne os canais oficiais de agendamento das 27 unidades da Federação.

Para iniciar o pedido, o cidadão deve seguir estas etapas:

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Acessar o portal oficial Onde emitir a nova Carteira de Identidade? ; Selecionar o estado em que deseja solicitar o documento; Entrar no sistema de agendamento indicado pelo órgão estadual; Preencher os dados pessoais e escolher uma unidade de atendimento, uma data e um horário disponíveis; Comparecer ao local indicado para apresentar a documentação e realizar a coleta da fotografia, das impressões digitais e da assinatura.

Em alguns estados, o sistema também permite enviar documentos antecipadamente, facilitando o atendimento presencial. As regras específicas devem ser consultadas no portal oficial de cada governo.

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Quais documentos são necessários?

Para solicitar a nova identidade, o cidadão deve apresentar a certidão de nascimento, no caso de pessoas solteiras, ou a certidão de casamento, para pessoas casadas. Também é importante que os dados do CPF estejam regularizados.

Dependendo do estado, pode ser solicitado um comprovante de residência atualizado ou documentação complementar. A orientação é consultar as exigências antes do agendamento, evitando a necessidade de retornar ao posto de atendimento.

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Como acessar a identidade digital pelo aplicativo GOV.BR?

Depois de receber o documento físico e de os dados estarem disponíveis no sistema, o cidadão poderá acessar a versão digital pelo aplicativo GOV.BR. Para isso, será necessário entrar na conta, acessar a opção “Carteira de documentos”, selecionar o símbolo de adição (+) e escolher a Carteira de Identidade Nacional.

O serviço permite apresentar o documento diretamente pelo celular. Para utilizar a carteira digital do aplicativo, é necessário ter uma conta GOV.BR de nível prata ou ouro.

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Até quando o RG antigo será válido?

A substituição do antigo RG pela Carteira de Identidade Nacional será gradual. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o modelo anterior continuará válido até 28 de fevereiro de 2032, o que significa que não há necessidade de realizar a troca imediatamente.

Há uma exceção para pessoas que já tinham 60 anos ou mais em 23 de fevereiro de 2022, data de publicação do decreto que instituiu a CIN. Nesse caso, a substituição do RG antigo não é obrigatória.

Qual é a validade da nova carteira de identidade?

O prazo de validade da CIN depende da idade do titular na data da emissão. Para crianças com menos de 12 anos, o documento vale por cinco anos. Já para pessoas entre 12 e 59 anos, a validade é de dez anos. A partir dos 60 anos, o documento tem validade indeterminada.

A primeira via em papel e as renovações são gratuitas. A cobrança pode ocorrer na emissão de uma segunda via por perda ou extravio, conforme as regras de cada estado, ou na escolha do modelo opcional em cartão de policarbonato.