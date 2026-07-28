Nostálgico, eleitor mineiro se divide entre PT e PSDB na disputa pelo Senado, diz pesquisa

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Pesquisa Genial/Quaest revela Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB) como favoritos ao Senado em Minas Gerais, reeditando a histórica polarização PT x PSDB. O bolsonarismo, com nomes do PL, aparece em posições secundárias. Confira os cenários completos e as projeções para a bancada mineira em 2027.

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Enquanto o Brasil vive um recrudescimento cada vez maior da polarização entre PT e PL, o cenário eleitoral em Minas Gerais remete a uma velha rixa que antecede o bolsonarismo — petistas versus tucanos. Na corrida ao Senado, os mineiros têm como favoritos a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), e o deputado federal Aécio Neves (PSDB), segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta terça-feira, 28.

Em todos os cenários analisados, Marília Campos lidera as intenções de voto ao Senado por Minas, oscilando entre 18% e 20% do eleitorado, seguida por Aécio Neves, que pontua 16% em todas as simulações.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Na corrida dominada pela rivalidade entre PT e PSDB, o bolsonarismo fica em segundo plano. Cotados ao Senado pelo PL, os deputados federais Domingos Sávio e Eros Biondini e o pastor Edésio de Oliveira, pai do deputado Nikolas Ferreira, transitam entre a quarta e a sexta posições em diferentes cenários da pesquisa.

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Senador — Minas Gerais (cenário 1)

Marília Campos (PT): 18%

Aécio Neves (PSDB): 16%

Carlos Viana (PSD): 11%

Marcelo Aro (PP): 10%

Domingos Sávio (PL): 9%

Eros Biondini (PL): 8%

Áurea Carolina (PSOL): 3%

Euclydes Pettersen (Republicanos): 1%

Jarbas Soares Júnior (PSB): 1%

Maria Lúcia Cardoso (MDB): 1%

Vanessa Portugal (PSTU): 0%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Senador — Minas Gerais (cenário 2)

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Marília Campos (PT): 20%

Aécio Neves (PSDB): 16%

Carlos Viana (PSD): 11%

Marcelo Aro (PP): 11%

Domingos Sávio (PL): 8%

Pastor Edésio de Oliveira (PL): 5%

Áurea Carolina (PSOL): 2%

Euclydes Pettersen (Republicanos): 1%

Jarbas Soares Júnior (PSB): 0%

Maria Lúcia Cardoso (MDB): 1%

Vanessa Portugal (PSTU): 0%

Indecisos: 12%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Senador — Minas Gerais (cenário 3)

Marília Campos (PT): 19%

Aécio Neves (PSDB): 16%

Marcelo Aro (PP): 12%

Domingos Sávio (PL): 10%

Eros Biondini (PL): 8%

Áurea Carolina (PSOL): 3%

Euclydes Pettersen (Republicanos): 3%

Jarbas Soares Júnior (PSB): 1%

Maria Lúcia Cardoso (MDB): 1%

Vanessa Portugal (PSTU): 0%

Indecisos: 14%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

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Senador — Minas Gerais (cenário 4)

Marília Campos (PT): 19%

Carlos Viana (PSD): 11%

Marcelo Aro (PP): 11%

Domingos Sávio (PL): 11%

Eros Biondini (PL): 8%

Áurea Carolina (PSOL): 3%

Euclydes Pettersen (Republicanos): 1%

Jarbas Soares Júnior (PSB): 1%

Maria Lúcia Cardoso (MDB): 1%

Vanessa Portugal (PSTU): 0%

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Com base no retrato atual das pesquisas, a bancada mineira no Senado pode sofrer uma notável reconfiguração em 2027. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB), já anunciou que se aposentará da política no ano que vem, enquanto Carlos Viana (PSD), que busca a reeleição, aparece atrás de Marília e Aécio no levantamento.

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Já o terceiro senador mineiro, Cleitinho Azevedo (Republicanos), é atual favorito ao governo de Minas Gerais, conforme a mesma pesquisa Quaest — caso vença, sua vaga passará ao suplente Alex Diniz (PL), que assumiria o mandato até 2031.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.482 eleitores em 69 municípios de Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-03490/2026.