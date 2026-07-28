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Nostálgico, eleitor mineiro se divide entre PT e PSDB na disputa pelo Senado, diz pesquisa

Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB) são favoritos à Casa Alta do Congresso, superando nomes do PL declaradamente alinhados ao bolsonarismo

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 07h52 | Atualizado em 28 jul 2026, 10h02
Mulher de cabelo curto e óculos escuros, usando blusa listrada, ao lado de homem de terno cinza e gravata vinho, ambos com microfones próximos à boca, em um ambiente interno
A ex-prefeita de Contagem (MG), Marília Campos (PT); e o deputado federal Aécio Neves (PSDB), ambos candidatos ao Senado em 2026 (Guilherme Bergamini/ALMG/Thiago Cristino/Câmara dos Deputados/Divulgação)
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Enquanto o Brasil vive um recrudescimento cada vez maior da polarização entre PT e PL, o cenário eleitoral em Minas Gerais remete a uma velha rixa que antecede o bolsonarismo — petistas versus tucanos. Na corrida ao Senado, os mineiros têm como favoritos a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), e o deputado federal Aécio Neves (PSDB), segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta terça-feira, 28.

Em todos os cenários analisados, Marília Campos lidera as intenções de voto ao Senado por Minas, oscilando entre 18% e 20% do eleitorado, seguida por Aécio Neves, que pontua 16% em todas as simulações.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Na corrida dominada pela rivalidade entre PT e PSDB, o bolsonarismo fica em segundo plano. Cotados ao Senado pelo PL, os deputados federais Domingos Sávio e Eros Biondini e o pastor Edésio de Oliveira, pai do deputado Nikolas Ferreira, transitam entre a quarta e a sexta posições em diferentes cenários da pesquisa.

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Senador — Minas Gerais (cenário 1)

  • Marília Campos (PT): 18%
  • Aécio Neves (PSDB): 16%
  • Carlos Viana (PSD): 11%
  • Marcelo Aro (PP): 10%
  • Domingos Sávio (PL): 9%
  • Eros Biondini (PL): 8%
  • Áurea Carolina (PSOL): 3%
  • Euclydes Pettersen (Republicanos): 1%
  • Jarbas Soares Júnior (PSB): 1%
  • Maria Lúcia Cardoso (MDB): 1%
  • Vanessa Portugal (PSTU): 0%
  • Indecisos: 10%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Senador — Minas Gerais (cenário 2)

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  • Marília Campos (PT): 20%
  • Aécio Neves (PSDB): 16%
  • Carlos Viana (PSD): 11%
  • Marcelo Aro (PP): 11%
  • Domingos Sávio (PL): 8%
  • Pastor Edésio de Oliveira (PL): 5%
  • Áurea Carolina (PSOL): 2%
  • Euclydes Pettersen (Republicanos): 1%
  • Jarbas Soares Júnior (PSB): 0%
  • Maria Lúcia Cardoso (MDB): 1%
  • Vanessa Portugal (PSTU): 0%
  • Indecisos: 12%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Senador — Minas Gerais (cenário 3)

  • Marília Campos (PT): 19%
  • Aécio Neves (PSDB): 16%
  • Marcelo Aro (PP): 12%
  • Domingos Sávio (PL): 10%
  • Eros Biondini (PL): 8%
  • Áurea Carolina (PSOL): 3%
  • Euclydes Pettersen (Republicanos): 3%
  • Jarbas Soares Júnior (PSB): 1%
  • Maria Lúcia Cardoso (MDB): 1%
  • Vanessa Portugal (PSTU): 0%
  • Indecisos: 14%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
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Senador — Minas Gerais (cenário 4)

  • Marília Campos (PT): 19%
  • Carlos Viana (PSD): 11%
  • Marcelo Aro (PP): 11%
  • Domingos Sávio (PL): 11%
  • Eros Biondini (PL): 8%
  • Áurea Carolina (PSOL): 3%
  • Euclydes Pettersen (Republicanos): 1%
  • Jarbas Soares Júnior (PSB): 1%
  • Maria Lúcia Cardoso (MDB): 1%
  • Vanessa Portugal (PSTU): 0%
  • Indecisos: 17%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Com base no retrato atual das pesquisas, a bancada mineira no Senado pode sofrer uma notável reconfiguração em 2027. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB), já anunciou que se aposentará da política no ano que vem, enquanto Carlos Viana (PSD), que busca a reeleição, aparece atrás de Marília e Aécio no levantamento.

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Já o terceiro senador mineiro, Cleitinho Azevedo (Republicanos), é atual favorito ao governo de Minas Gerais, conforme a mesma pesquisa Quaest — caso vença, sua vaga passará ao suplente Alex Diniz (PL), que assumiria o mandato até 2031.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.482 eleitores em 69 municípios de Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-03490/2026.

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