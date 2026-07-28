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Brasil

O novo cenário eleitoral em Minas após definição de nome pelo PT, segundo pesquisa Quaest

Cleitinho mantém liderança e chegada de Patrus Ananias embaralha ainda mais o segundo lugar, indica levantamento publicado nesta terça-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 10h04
Três homens, da esquerda para a direita: um jovem com barba escura e boca aberta, um homem de meia-idade com barba grisalha falando ao microfone, e um idoso com barba branca e gravata vermelha, também falando ao microfone
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos); o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT); e o deputado federal Patrus Ananias (PT), todos pré-candidatos ao governo de MG em 2026 (Ton Molina/Agência Senado/Guilherme Bergamini/ALMG/Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Divulgação)
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O novo cenário eleitoral em Minas após definição de nome pelo PT, segundo pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais, enquanto o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT), o deputado federal Patrus Ananias (PT) e o governador Mateus Simões (PSD) empatam na segunda colocação. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi divulgada nesta terça-feira, 28.

A entrada de Patrus Ananias na disputa, anunciada pelo PT na semana passada, embaralha ainda mais um cenário que já era marcado por incertezas e articulações partidárias desencontradas. Já o PL segue sem candidato definido no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, dividido entre lançar chapa própria com o ex-presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, ou embarcar na candidatura de Cleitinho.

Cleitinho Azevedo lidera em três cenários de primeiro turno, oscilando entre 34% e 35% das intenções de voto. Nos três casos, a vice-liderança é dividida entre Alexandre Kalil e Patrus Ananias, que pontuam 12% e 10% do eleitorado, respectivamente, em todas as simulações — considerando a margem de erro, ambos empatam entre si e também com o atual governador, Mateus Simões (PSD).

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Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 1)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
  • Alexandre Kalil (PDT): 12%
  • Patrus Ananias (PT): 10%
  • Mateus Simões (PSD): 6%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 4%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Flávio Roscoe (PL): 2%
  • Maria da Consolação (PSOL): 1%
  • Jarbas Soares Júnior (PSB): 0%
  • Rafael Duda (PSTU): 0%
  • Túlio Lopes (PCB): 0%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
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Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 2)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 34%
  • Alexandre Kalil (PDT): 12%
  • Patrus Ananias (PT): 10%
  • Mateus Simões (PSD): 6%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 4%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Flávio Roscoe (PL): 2%
  • Maria da Consolação (PSOL): 1%
  • Rafael Duda (PSTU): 0%
  • Túlio Lopes (PCB): 0%
  • Indecisos: 17%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 3)

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
  • Alexandre Kalil (PDT): 12%
  • Patrus Ananias (PT): 10%
  • Mateus Simões (PSD): 7%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 4%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Maria da Consolação (PSOL): 1%
  • Rafael Duda (PSTU): 0%
  • Túlio Lopes (PCB): 0%
  • Indecisos: 17%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Nas simulações sem a candidatura de Cleitinho, persiste o empate técnico entre Kalil, Patrus e Simões na liderança — no limite da margem de erro, o governador empata também com o ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB).

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Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 4)

  • Alexandre Kalil (PDT): 15%
  • Patrus Ananias (PT): 13%
  • Mateus Simões (PSD): 9%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 6%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Flávio Roscoe (PL): 4%
  • Maria da Consolação (PSOL): 1%
  • Rafael Duda (PSTU): 0%
  • Túlio Lopes (PCB): 0%
  • Indecisos: 27%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 5)

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  • Alexandre Kalil (PDT): 15%
  • Patrus Ananias (PT): 13%
  • Mateus Simões (PSD): 9%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 6%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Maria da Consolação (PSOL): 1%
  • Vittorio Medioli (PL): 3%
  • Indecisos: 27%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

No segundo turno, permanece o favoritismo por Cleitinho, que derrotaria os três principais rivais em confronto direto. Mateus Simões, Alexandre Kalil e Patrus Ananias empatam entre si na segunda rodada de votação.

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 1)

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 44%
  • Alexandre Kalil (PDT): 29%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 2)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
  • Patrus Ananias (PT): 31%
  • Indecisos: 12%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 3)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
  • Mateus Simões (PSD): 15%
  • Indecisos: 20%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 4)

  • Mateus Simões (PSD): 30%
  • Alexandre Kalil (PDT): 29%
  • Indecisos: 19%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 5)

  • Patrus Ananias (PT): 30%
  • Mateus Simões (PSD): 30%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.482 eleitores em 69 municípios de Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-03490/2026.

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