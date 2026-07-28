O novo cenário eleitoral em Minas após definição de nome pelo PT, segundo pesquisa Quaest

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Cleitinho Azevedo lidera a corrida pelo governo de MG, aponta pesquisa Genial/Quaest. Eleitores mostram preferência clara no 1º e 2º turno, enquanto Kalil, Patrus Ananias e Mateus Simões aparecem empatados tecnicamente na segunda posição. O cenário eleitoral mineiro está em aberto com novas articulações.

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais, enquanto o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT), o deputado federal Patrus Ananias (PT) e o governador Mateus Simões (PSD) empatam na segunda colocação. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi divulgada nesta terça-feira, 28.

A entrada de Patrus Ananias na disputa, anunciada pelo PT na semana passada, embaralha ainda mais um cenário que já era marcado por incertezas e articulações partidárias desencontradas. Já o PL segue sem candidato definido no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, dividido entre lançar chapa própria com o ex-presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, ou embarcar na candidatura de Cleitinho.

Cleitinho Azevedo lidera em três cenários de primeiro turno, oscilando entre 34% e 35% das intenções de voto. Nos três casos, a vice-liderança é dividida entre Alexandre Kalil e Patrus Ananias, que pontuam 12% e 10% do eleitorado, respectivamente, em todas as simulações — considerando a margem de erro, ambos empatam entre si e também com o atual governador, Mateus Simões (PSD).

Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 1)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%

Alexandre Kalil (PDT): 12%

Patrus Ananias (PT): 10%

Mateus Simões (PSD): 6%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Ben Mendes (Missão): 2%

Flávio Roscoe (PL): 2%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Jarbas Soares Júnior (PSB): 0%

Rafael Duda (PSTU): 0%

Túlio Lopes (PCB): 0%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

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Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 2)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 34%

Alexandre Kalil (PDT): 12%

Patrus Ananias (PT): 10%

Mateus Simões (PSD): 6%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Ben Mendes (Missão): 2%

Flávio Roscoe (PL): 2%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Rafael Duda (PSTU): 0%

Túlio Lopes (PCB): 0%

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 3)

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%

Alexandre Kalil (PDT): 12%

Patrus Ananias (PT): 10%

Mateus Simões (PSD): 7%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Ben Mendes (Missão): 2%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Rafael Duda (PSTU): 0%

Túlio Lopes (PCB): 0%

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Nas simulações sem a candidatura de Cleitinho, persiste o empate técnico entre Kalil, Patrus e Simões na liderança — no limite da margem de erro, o governador empata também com o ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB).

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Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 4)

Alexandre Kalil (PDT): 15%

Patrus Ananias (PT): 13%

Mateus Simões (PSD): 9%

Gabriel Azevedo (MDB): 6%

Ben Mendes (Missão): 2%

Flávio Roscoe (PL): 4%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Rafael Duda (PSTU): 0%

Túlio Lopes (PCB): 0%

Indecisos: 27%

Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 5)

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Alexandre Kalil (PDT): 15%

Patrus Ananias (PT): 13%

Mateus Simões (PSD): 9%

Gabriel Azevedo (MDB): 6%

Ben Mendes (Missão): 2%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Vittorio Medioli (PL): 3%

Indecisos: 27%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

No segundo turno, permanece o favoritismo por Cleitinho, que derrotaria os três principais rivais em confronto direto. Mateus Simões, Alexandre Kalil e Patrus Ananias empatam entre si na segunda rodada de votação.

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 1)

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 44%

Alexandre Kalil (PDT): 29%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 2)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%

Patrus Ananias (PT): 31%

Indecisos: 12%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 3)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%

Mateus Simões (PSD): 15%

Indecisos: 20%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 4)

Mateus Simões (PSD): 30%

Alexandre Kalil (PDT): 29%

Indecisos: 19%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 5)

Patrus Ananias (PT): 30%

Mateus Simões (PSD): 30%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.482 eleitores em 69 municípios de Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-03490/2026.