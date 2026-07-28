O novo cenário eleitoral em Minas após definição de nome pelo PT, segundo pesquisa Quaest
Cleitinho mantém liderança e chegada de Patrus Ananias embaralha ainda mais o segundo lugar, indica levantamento publicado nesta terça-feira
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais, enquanto o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT), o deputado federal Patrus Ananias (PT) e o governador Mateus Simões (PSD) empatam na segunda colocação. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi divulgada nesta terça-feira, 28.
A entrada de Patrus Ananias na disputa, anunciada pelo PT na semana passada, embaralha ainda mais um cenário que já era marcado por incertezas e articulações partidárias desencontradas. Já o PL segue sem candidato definido no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, dividido entre lançar chapa própria com o ex-presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, ou embarcar na candidatura de Cleitinho.
Cleitinho Azevedo lidera em três cenários de primeiro turno, oscilando entre 34% e 35% das intenções de voto. Nos três casos, a vice-liderança é dividida entre Alexandre Kalil e Patrus Ananias, que pontuam 12% e 10% do eleitorado, respectivamente, em todas as simulações — considerando a margem de erro, ambos empatam entre si e também com o atual governador, Mateus Simões (PSD).
Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 1)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
- Alexandre Kalil (PDT): 12%
- Patrus Ananias (PT): 10%
- Mateus Simões (PSD): 6%
- Gabriel Azevedo (MDB): 4%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Flávio Roscoe (PL): 2%
- Maria da Consolação (PSOL): 1%
- Jarbas Soares Júnior (PSB): 0%
- Rafael Duda (PSTU): 0%
- Túlio Lopes (PCB): 0%
- Indecisos: 15%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 2)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 34%
- Alexandre Kalil (PDT): 12%
- Patrus Ananias (PT): 10%
- Mateus Simões (PSD): 6%
- Gabriel Azevedo (MDB): 4%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Flávio Roscoe (PL): 2%
- Maria da Consolação (PSOL): 1%
- Rafael Duda (PSTU): 0%
- Túlio Lopes (PCB): 0%
- Indecisos: 17%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 3)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
- Alexandre Kalil (PDT): 12%
- Patrus Ananias (PT): 10%
- Mateus Simões (PSD): 7%
- Gabriel Azevedo (MDB): 4%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Maria da Consolação (PSOL): 1%
- Rafael Duda (PSTU): 0%
- Túlio Lopes (PCB): 0%
- Indecisos: 17%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Nas simulações sem a candidatura de Cleitinho, persiste o empate técnico entre Kalil, Patrus e Simões na liderança — no limite da margem de erro, o governador empata também com o ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB).
Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 4)
- Alexandre Kalil (PDT): 15%
- Patrus Ananias (PT): 13%
- Mateus Simões (PSD): 9%
- Gabriel Azevedo (MDB): 6%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Flávio Roscoe (PL): 4%
- Maria da Consolação (PSOL): 1%
- Rafael Duda (PSTU): 0%
- Túlio Lopes (PCB): 0%
- Indecisos: 27%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 23%
Governador — Minas Gerais — 1º turno (cenário 5)
- Alexandre Kalil (PDT): 15%
- Patrus Ananias (PT): 13%
- Mateus Simões (PSD): 9%
- Gabriel Azevedo (MDB): 6%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Maria da Consolação (PSOL): 1%
- Vittorio Medioli (PL): 3%
- Indecisos: 27%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
No segundo turno, permanece o favoritismo por Cleitinho, que derrotaria os três principais rivais em confronto direto. Mateus Simões, Alexandre Kalil e Patrus Ananias empatam entre si na segunda rodada de votação.
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 1)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 44%
- Alexandre Kalil (PDT): 29%
- Indecisos: 15%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 2)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
- Patrus Ananias (PT): 31%
- Indecisos: 12%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 3)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
- Mateus Simões (PSD): 15%
- Indecisos: 20%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 4)
- Mateus Simões (PSD): 30%
- Alexandre Kalil (PDT): 29%
- Indecisos: 19%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 5)
- Patrus Ananias (PT): 30%
- Mateus Simões (PSD): 30%
- Indecisos: 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.482 eleitores em 69 municípios de Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-03490/2026.