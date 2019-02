No Twitter, campanha pede liberação do Maracanã para homenagens

Torcedores do Flamengo iniciaram no Twitter campanha para que o Maracanã seja liberado para uma homenagem aos atletas mortos no incêndio no Ninho do Urubu, na manhã desta sexta, 8. Às 16h21, a hashtag LiberemOmaracaParaHomenagem estava em terceiro lugar entre os assuntos mais comentados no Brasil de acordo com a contagem da rede social.