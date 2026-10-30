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Brasil

Neymar não cansa de provocar Luana Piovani, agora sobre maternidade

Jogador do Santos envolveu Pedro Scooby e os filhos da atriz em novo comentário

Por Giovanna Fraguito 30 out 2026, 12h32
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Luana Piovani e Neymar - (./Reprodução)
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A troca de farpas entre Neymar Jr. e Luana Piovani ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, 29. Após uma série de críticas da atriz, o jogador do Santos resolveu se manifestar e fez uma provocação envolvendo Pedro Scooby, ex-marido de Luana e seu amigo pessoal. “Se eu fosse filho dela, também iria morar com o Scooby. Muito mais legal! Imagina ter que aguentar essa mãe maluca em casa?”, escreveu Neymar em um comentário no Instagram. A declaração faz referência a Dom, 14, filho mais velho da atriz, que vive com o pai no Rio de Janeiro desde 2024. Já os gêmeos Bem e Liz, 11, continuam morando com a mãe em Portugal.

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A discussão começou após Luana criticar o jogador por sua expulsão durante a partida entre Santos e Bahia, no último sábado, 24. Na ocasião, ela compartilhou um vídeo da confusão e atacou o comportamento do atleta. “Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada”, escreveu, em referência a Bruna Biancardi.

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