Neymar não cansa de provocar Luana Piovani, agora sobre maternidade

A troca de farpas entre Neymar Jr. e Luana Piovani ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, 29. Após uma série de críticas da atriz, o jogador do Santos resolveu se manifestar e fez uma provocação envolvendo Pedro Scooby, ex-marido de Luana e seu amigo pessoal. “Se eu fosse filho dela, também iria morar com o Scooby. Muito mais legal! Imagina ter que aguentar essa mãe maluca em casa?”, escreveu Neymar em um comentário no Instagram. A declaração faz referência a Dom, 14, filho mais velho da atriz, que vive com o pai no Rio de Janeiro desde 2024. Já os gêmeos Bem e Liz, 11, continuam morando com a mãe em Portugal.

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A discussão começou após Luana criticar o jogador por sua expulsão durante a partida entre Santos e Bahia, no último sábado, 24. Na ocasião, ela compartilhou um vídeo da confusão e atacou o comportamento do atleta. “Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada”, escreveu, em referência a Bruna Biancardi.