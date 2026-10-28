Neymar brinca com Richarlison em post com provocação a Flávio Bolsonaro

Richarlison ironizou a fuga de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais. Nesta terça-feira, 27, o atacante publicou montagens feitas com inteligência artificial em que aparece desfrutando de uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. “Então não tem ninguém na ilha?”, escreveu. A publicação chamou a atenção de Neymar, que apoiou Flávio durante a campanha eleitoral e respondeu ao ex-companheiro de seleção brasileira com uma ironia: “Próxima vez lê o contrato, seu moleque”, seguido de emojis de risada.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

A provocação faz referência a uma disputa judicial envolvendo uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis. Richarlison afirma ter investido cerca de 10 milhões de reais na compra do imóvel, em 2020, mas alega ter perdido a posse após o interesse de Flávio na propriedade. O jogador acusa o senador e o advogado Willer Tomaz, amigo do político, de envolvimento em manobras para retirar o imóvel de suas mãos. Flávio nega qualquer participação na disputa, enquanto Tomaz sustenta que adquiriu legalmente os direitos sobre a propriedade.