Nelson Wilians ofereceu duas bets ‘relativamente regularizadas’ a Daniel Vorcaro em 2024

Investigado pela Polícia Federal num esquema de lavagem de dinheiro de apostas online, o advogado Nelson Wilians ofereceu o

negócio a Daniel Vorcaro em 2024, mostram mensagens do celular do dono do Banco Master apreendidas pela Polícia Federal.

“Direto ao tema: te interessa entrar no negócio de bet? Temos algumas para serem vendidas”, disse Wilians a Vorcaro, em outubro de 2024. “Pergunto porque temos algumas para serem vendidas e relativamente regularizadas”, seguiu o advogado.

“Interesse total”, respondeu o banqueiro.

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“Tenho duas nas mãos. Uma grande que você sabe qual é e uma ‘pequena’ proporcionalmente. Ambas bem encaminhadas e com regularidades legais”, disse o advogado.

“Vamos falar. Me passa quais seriam as condições”, disse Vorcaro.

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O banqueiro de fato tentou entrar no ramo de apostas online. As mensagens do celular dele mostram que ele também queria construir um cassino em São Paulo e jogava com os aliados no Senado e na Câmara para que a legalização da jogatina fosse aprovada.

Vorcaro também tinha planos de parceria com a cantora Anitta para construir “a maior de todas as bets” do país. Além de Anitta, a Globo seria parceira dele, segundo o banqueiro revelou numa mensagem: “Fechei já Anitta, Gustavo Lima, Luciano Huck e Globo”.

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Em agosto, a Polícia Federal realizou uma operação contra Wilians por envolvimento em possíveis crimes relacionados a apostas online. O advogado foi um dos 17 alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos na operação. Na ocasião, ele se afastou do escritório de advocacia que leva seu nome.

Em tempo, o Radar registrará a posição do advogado tão logo seja acionado por sua assessoria.