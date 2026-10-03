Em mensagens, Vorcaro cita a cantora Anitta como parceira em ‘maior de todas’ as bets

Com negócios em múltiplas frentes, Daniel Vorcaro planejava “fazer estrago” no mercado de apostas on-line, segundo novas mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro.

A um amigo, o dono do Banco Master disse que estava construindo a “maior de todas” as bets do país. E listou seus supostos parceiros: “Fechei já Anitta, Gustavo Lima, Luciano Huck e Globo”.

Vorcaro também revela, na conversa, que já tinha um projeto fechado para montar um cassino em São Paulo, em parceria com o Hard Rock Café, na área do Jockey Club.

A ideia era lucrar 1 bilhão de dólares ao ano no negócio: “Compramos os terrenos ali todos. Meio da cidade. Casa de shows e cassino físico. Turma do Hard Rock louca já”.

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Otimista, o banqueiro disse que “em Brasília estava aprovando tudo, já”.

Um dos parceiros de negócio de Vorcaro nessa empreitada era o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, que aparece nas conversas encontradas pela PF chamando o banqueiro de “príncipe dos príncipes”.

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Vorcaro não teve tempo de colocar em prática seu projeto em larga escala. Ele foi preso em novembro de 2025. As bets, como se sabe, foram proibidas pelo governo Lula e o futuro das apostas será discutido no STF depois das eleições.

O Radar registrará a posição dos citados, caso receba manifestação.