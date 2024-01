“Não faltarão recursos federais para atendimento ao Rio”, diz ministro

O governo federal afirmou neste domingo, 14, que vai dar todo o apoio necessário para o Rio de Janeiro e que não faltarão recursos federais para atender a cidade, que é vítima de fortes chuvas e alagamentos. Onze mortes foram registradas na Zona Norte da capital e na Baixada Fluminense desde a noite de sábado, 13, segundo o Corpo de Bombeiros.

Por meio de nota, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que o governo federal pode auxiliar com recursos para ações de assistência humanitária, como compra de alimentos e água potável, e para o restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública destruída.

“Não faltarão recursos federais para atendimento à cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma determinação do presidente Lula para qualquer caso de desastre em nosso país”, afirmou o ministro Waldez Góes.

Ele disse ainda que já conversou com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e colocou a estrutura da Defesa Civil Nacional à disposição do município, tanto em termos de recursos quanto de pessoal. “Estamos prontos para enviar uma equipe da Defesa Civil Nacional para dar apoio no atendimento à população atingida e nos procedimentos necessários para a solicitação de recursos federais”, declarou.

O que diz o governo estadual

Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, têm orientado a população. Segundo o governo estadual, serão disponibilizados caminhões e retroescavadeiras para auxiliar nos locais mais afetados, e já estão montados pontos de apoio para assistência aos desabrigados.

Como Castro está de férias, quem tem atuado presencialmente no estado é Thiago Pampolha, seu vice e, neste momento, governador em exercício. Em seu perfil, o governador prestou sua solidariedade aos familiares das vítimas. “É com grande tristeza que expresso minha solidariedade às famílias e amigos dos sete cidadãos que perderam suas vidas devido às fortes chuvas em nosso estado do Rio de Janeiro. Minhas condolências a todos que enfrentam este momento de dor”, escreveu.S