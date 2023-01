Na internet, terroristas se revoltam com Exército defender a Democracia

Não satisfeitos com os atentados praticados em Brasília na tarde do último domingo, 08, bolsonaristas antidemocráticos estão revoltados com a atuação do Exército, que optou por defender as instituições democráticas brasileiras. “Não acredito que o exército, vá ficar do lado do marginal. O Exército se vendeu”, escreveu um golpista na manhã desta segunda-feira, 09. Ainda que mais de 1.200 pessoas tenham sido presas, os grupos nas redes sociais continuam a todo vapor, confabulando outras medidas que levem à destituição de Lula (PT) do cargo da presidência da República. Em mensagens replicadas aos montes, os terroristas planejam parar refinarias e interromper fluxos em rodovias, ainda que não tenham marcado horário ou local de ação.