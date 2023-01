Polícia já prendeu 1,2 mil envolvidos nos atos de terrorismo no DF

Dados do Ministério da Justiça mostram que 1.200 apoiadores golpistas de Jair Bolsonaro já foram presos por participação nos atos de destruição contra as sedes dos três poderes da República no domingo.

No início desta manhã, as forças policiais do Distrito Federal cercaram o acampamento no QG do Exército e começaram a desmontar as estruturas. Pelo menos 40 ônibus lotados com extremistas deixaram o local.