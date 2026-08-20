MPF cobra Discord sobre políticas de proteção a crianças e adolescentes

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O Ministério Público Federal, por meio da PFDC, abriu um procedimento administrativo para fiscalizar a conformidade da plataforma Discord com as normas de proteção à infância e adolescência no Brasil. A medida visa garantir que a empresa adote mecanismos eficazes contra crimes como aliciamento e pornografia infantojuvenil.

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A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), vinculada ao Ministério Público Federal (MPF), publicou a portaria Nº 76, que estabelece a abertura de um procedimento administrativo para fiscalizar a conformidade da plataforma Discord com as normas de proteção à infância e adolescência no Brasil.

O procedimento destaca que o ECA Digital (Lei nº 15.211/2025) exige medidas rigorosas de gerenciamento de riscos, moderação e segurança por parte das plataformas. Diante de graves indícios de falhas recentes do Discord em mitigar crimes como aliciamento (grooming), pornografia infantojuvenil e exposição a conteúdos impróprios, o MPF instaurou o procedimento e oficiou a empresa para que preste contas sobre seus sistemas de prevenção de riscos, moderação de conteúdo e verificação de idade. A portaria também acompanha os desdobramentos da decisão da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que determinou a suspensão preventiva das transmissões ao vivo (“Go Live”) no território nacional.

Com a medida, o MPF visa garantir que o Discord adote uma postura proativa na defesa dos direitos humanos e implemente mecanismos eficazes contra o abuso e a exploração de menores no ambiente digital.