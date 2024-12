Mourão defende Braga Netto e diz que prisão é ‘atropelo das normas legais’

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice de Jair Bolsonaro (PL) na presidência, chamou neste sábado a prisão do general Walter Braga Netto de “atropelo das normais legais”. O político e general da reserva usou as redes para tratar brevemente do caso, que, até o começo desta tarde, não contou com manifestações da família Bolsonaro.

Para Mourão, “o general Braga Netto não representa nenhum risco para a ordem pública”. Na postagem, ele concluiu que “a sua prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normais legais a que o Brasil está submetido”.

De acordo com a Polícia Federal, o ex-ministro chefe da Casa Civil e da Defesa de Bolsonaro foi preso preventivamente porque estaria atuando para atrapalhar as investigações sobre a trama golpista que tinha o objetivo de manter Bolsonaro no poder. O general da reserva, envolvido na tentativa de golpe, era vice na chapa do ex-presidente na eleição de 2022.

Bolsonaro e alguns dos seus filhos seguem ativos nas redes sociais, mas em silêncio sobre Braga Netto neste sábado. O ex-presidente se limitou a postagens criticando o presidente Lula no campo econômico e falando sobre iniciativas da sua gestão.

