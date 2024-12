Peça-chave no inquérito do golpe, Braga Netto é preso pela Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado, 14, o ex-ministro e general da reserva Walter Braga Netto.

O candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022 foi um dos 37 indiciados pela PF no inquérito que apura uma tentativa de golpe após as eleições.

Em nota, a PF informou que foram cumpridos neste sábado um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra pessoas que estariam atrapalhando a produção de provas durante o processo.

Segundo a corporação, a medida “tem como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas”.

Braga Netto estava em sua casa no Rio de Janeiro no momento da operação e ficará detido em um batalhão militar. A defesa do ex-ministro ainda não se manifestou.

