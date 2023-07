Morte de havaiano causa comoção entre surfistas

Um acidente na Indonésia neste domingo, 9, matou o surfista havaiano Mikala Jones, de 44 anos. Ele sofreu um corte na artéria femoral na virilha enquanto surfava nas Ilhas Mentawai. Após a confirmação da notícia, seus fãs o homenagearam nas redes sociais. Entre eles, Kelly Slater, um dos maiores nomes do esporte no mundo, que publicou a última foto do surfista, com a legenda: “Lenda”.

Mikala Jones se tornou uma celebridade do esporte, ao surfar as melhores ondas da história, e se dedicou às competições no início dos anos 2000.