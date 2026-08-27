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Brasil

Morre aos 46 anos ex-apresentadora do Globo Esporte

Thalita Tavares enfrentava um câncer

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h51
Apresentadora de cabelos longos e castanhos, sorrindo, vestindo camiseta preta com microfone de lapela, em estúdio com o logo Globo Esporte ao fundo
Ex-apresentadora do Globo Esporte, Thalita Tavares (Globo/Reprodução)
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Ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins, Thalita Tavares Caturelli Passoni morreu, na madrugada desta quinta-feira, 27, aos 46 anos após enfrentar um câncer. A jornalista faleceu em Santa Catarina, onde vivia com a família, e deixa um filho de 10 anos.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Thalita chegou a Palmas em 2007 e construiu uma carreira no jornalismo esportivo. Durante seis anos, atuou na TV Anhanguera, afiliada da Globo, onde apresentou o Globo Esporte e também trabalhou como comentarista da CBN Tocantins. Entre os colegas, era conhecida carinhosamente como “Japinha”.

Além da carreira na imprensa, Thalita foi uma das fundadoras do Espaço Junior – Centro Especializado em Autismo, criado em homenagem ao filho. Em nota, a instituição destacou a maneira como ela enfrentou a doença.

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“Quem conviveu com ela sabe da força que ela era. Uma mulher de energia rara, que não passava despercebida em lugar nenhum, e que foi exemplo nos mais diferentes sentidos. No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida: com bom humor e com uma leveza que impressionava todo mundo em volta”, diz o comunicado.

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