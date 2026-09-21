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Moraes se declara impedido em processo sobre registros de entrada da esposa e de Vorcaro

Ministro do STF tinha sido sorteado relator de mandado de segurança apresentado por vereador

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 18h40 | Atualizado em 22 set 2026, 14h58
Homem calvo, de terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul, veste uma toga preta e gesticula com a mão esquerda aberta, sentado em uma cadeira de couro caramelo. Ele está em um ambiente formal, com um microfone à frente e um notebook prateado sobre a mesa. Sua expressão é séria, com o olhar direcionado para a direita.
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Alejandro Zambrana/STF)
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Moraes se declara impedido em processo sobre registros de entrada da esposa e de Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, declarou-se impedido para julgar um mandado de segurança que tenta conseguir o registro de entrada no Senado de uma série de pessoas, entre elas sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira, horas após o Radar revelar que o ministro tinha sido sorteado, na semana passada, para cuidar do caso.

Moraes tomou a medida com base no Código de Processo Civil, que determina que juízes não podem atuar em ações “quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro”.

Ainda não houve a definição do novo relator.

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O mandado de segurança foi apresentado pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) na Justiça Federal do Paraná, mas enviado ao STF por envolver o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Kilter relatou que apresentou ao Senado três pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação, mas que todos foram negados.

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Além de Viviane e Vorcaro, o parlamentar quer saber se houve acesso dos empresários Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e do sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico, entre outras pessoas.

Entretanto, todas as solicitações foram rejeitadas, com a justificativa de que “dados sobre o acesso de pessoas às dependências do Senado Federal

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consistem em informações de caráter pessoal”.

O raio-x dos ministros do STF

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Alexandre de Moraes
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