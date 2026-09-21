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Moraes vira relator de pedido que envolve a própria esposa e Vorcaro

Ministro do STF vai decidir sobre liberação de registros de entrada no Senado

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 08h21 | Atualizado em 21 set 2026, 09h14
Homem careca de pele clara, vestindo terno azul, camisa branca, gravata azul e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom, com expressão séria, olhando para a direita. O fundo é escuro com um reflexo de luz azulada
O ministro Alexandre de Moraes, em sessão do STF (Rosinei Coutinho/STF)
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Moraes vira relator de pedido que envolve a própria esposa e Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi sorteado relator de um mandado de segurança que tenta conseguir o registro de entrada no Senado de uma série de pessoas, entre elas sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o dono do Banco Master.

O processo foi apresentado pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) na Justiça Federal do Paraná, mas enviado ao STF por envolver o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Kilter relatou que apresentou ao Senado três pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação, mas que todos foram negados.

Além de Viviane e Vorcaro, o parlamentar quer saber se houve acesso dos empresários Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e do sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico, entre outras pessoas.

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O raio-x dos ministros do STF

Entretanto, todas as solicitações foram rejeitadas, com a justificativa de que “dados sobre o acesso de pessoas às dependências do Senado Federal

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consistem em informações de caráter pessoal”.

O mandado de segurança chegou ao STF na semana passada e foi sorteado a Moraes, que ainda não tomou nenhuma decisão.

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