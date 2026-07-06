Moraes manda Exército entregar armas de Bolsonaro à PF
Defesa do ex-presidente afirmou que ele não está em posse dos armamentos
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o Batalhão de Polícia do Exército entregue, em 48h, oito armas do ex-presidente Jair Bolsonaro que estão em sua posse.
Os armamentos deverão ser armazenados pela Polícia Federal, que já está com outros dois armamentos de Bolsonaro.
Na semana passada, Moraes manteve a prisão domiciliar do ex-presidente, mas decidiu que ele precisa entregar suas armas.
A defesa de Bolsonaro respondeu, então, que duas armas estão com a PF e as outras com o Exército.