Moraes dá prazo de 48 horas para Bolsonaro entregar armas

Na decisão em que manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de até 48 horas para que o ex-presidente entregue à Superintendência da PF do Distrito Federal todas as armas vinculadas a ele.

Além da apreensão das armas de fogo, o magistrado determinou a revogação do registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador de Bolsonaro. Também decidiu revogar o porte de arma do custodiado.

Moraes argumentou, em sua decisão, que a atual condição do ex-presidente é incompatível com a posse de armas de fogo.

O ministro autorizou que Bolsonaro continue na prisão domiciliar por tempo indeterminado. Ele considerou que não houve irregularidade no fato de uma arma de Bolsonaro ter sido apreendida em uma blitz.

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Além disso, o ministro considerou que, mesmo com a melhora na saúde do ex-presidente, a continuidade da domiciliar “mostra‑se razoável, adequada e proporcional”.

Bolsonaro passou a cumprir sua pena em casa em março, mas inicialmente por um período de três meses. O prazo terminou na semana passada.