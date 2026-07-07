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Moraes autoriza depoimento de Flávio Bolsonaro à PF

Oitiva ocorrerá em investigação sobre possível calúnia de senador contra Lula

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 12h03 | Atualizado em 7 jul 2026, 12h15
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Carlos Moura/Agência Senado)
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Moraes autoriza depoimento de Flávio Bolsonaro à PF Priorize VEJA no Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal colha o depoimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no prazo de dez dias.

A oitiva vai ocorrer no inquérito que investiga se Flávio cometeu calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Moraes aceitou um pedido da PGR, que defendeu o depoimento do senador antes de analisar se apresenta uma denúncia contra ele ou se pede para arquivar o caso.

“Acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o retorno dos autos à Polícia Federal para que proceda à oitiva do investigado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”, determinou o ministro.

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A solicitação da PGR foi apresentada após a PF concluir a investigação e afirmar que Flávio cometeu calúnia contra Lula ao afirmar que ele poderia ser “delatado” pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

A investigação foi aberta em abril, a pedido do Ministério da Justiça, a partir de uma publicação de Flávio no X após a prisão de Maduro, em janeiro.

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“Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas”, escreveu o senador na época.

Para a PF, ficou “claro” que o parlamentar tentou vincular Lula aos crimes listados no texto.

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“Fica claro que o Senador afirma que a delação seria feita por Nicolas Maduro, e que, no entendimento do Senador, os crimes pelos quais o Presidente Lula seria delatado estão listados na sequência da postagem”, diz o documento.

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