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Brasil

O prazo para a PGR decidir se denuncia Flávio Bolsonaro

PF considerou que senador cometeu calúnia contra Lula ao falar sobre possível 'delação' de Maduro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 11h01 | Atualizado em 29 jun 2026, 11h56
Homem de meia-idade, cabelo escuro e curto, terno preto, camisa branca e gravata azul estampada, olhando para a direita com expressão séria, em ambiente interno com iluminação clara
O senador Flávio Bolsonaro (Andressa Anholete/Agência Senado)
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de 15 dias para a PGR se manifestar sobre o relatório da PF que considerou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cometeu calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A PGR pode decidir apresentar uma denúncia, defender o arquivamento do caso ou solicitar novas diligências.

O posicionamento da PF foi apresentado na sexta-feira em um inquérito aberto em abril.

Para a corporação, Flávio cometeu calúnia contra Lula ao afirmar que ele poderia ser “delatado” pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

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“Fica claro, portanto, que o Senador Flávio Bolsonaro, através de sua postagem, imputou falsamente ao Presidente Lula o cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de arma e lavagem de dinheiro”, afirmou o relatório.

Nesta segunda-feira, Moraes abriu o prazo para o posicionamento da PGR.

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A investigação foi aberta a pedido do Ministério da Justiça, a partir de uma publicação de Flávio no X após a prisão de Maduro, em janeiro

“Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas”, escreveu o senador.

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Para a PF, ficou “claro” que o parlamentar tentou vincular Lula aos crimes listados no texto.

“Fica claro que o Senador afirma que a delação seria feita por Nicolas Maduro, e que, no entendimento do Senador, os crimes pelos quais o Presidente Lula seria delatado estão listados na sequência da postagem”, diz o documento.

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