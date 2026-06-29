O prazo para a PGR decidir se denuncia Flávio Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de 15 dias para a PGR se manifestar sobre o relatório da PF que considerou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cometeu calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A PGR pode decidir apresentar uma denúncia, defender o arquivamento do caso ou solicitar novas diligências.

O posicionamento da PF foi apresentado na sexta-feira em um inquérito aberto em abril.

Para a corporação, Flávio cometeu calúnia contra Lula ao afirmar que ele poderia ser “delatado” pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

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“Fica claro, portanto, que o Senador Flávio Bolsonaro, através de sua postagem, imputou falsamente ao Presidente Lula o cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de arma e lavagem de dinheiro”, afirmou o relatório.

Nesta segunda-feira, Moraes abriu o prazo para o posicionamento da PGR.

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A investigação foi aberta a pedido do Ministério da Justiça, a partir de uma publicação de Flávio no X após a prisão de Maduro, em janeiro

“Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas”, escreveu o senador.

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Para a PF, ficou “claro” que o parlamentar tentou vincular Lula aos crimes listados no texto.

“Fica claro que o Senador afirma que a delação seria feita por Nicolas Maduro, e que, no entendimento do Senador, os crimes pelos quais o Presidente Lula seria delatado estão listados na sequência da postagem”, diz o documento.