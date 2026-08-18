Ministra Cármen Lúcia estreia como professora da FGV

A ministra Carmén Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), estreou como professora na graduação do curso de Direito da FGV no Rio. Neste período, ela começou a dar aulas da disciplina Direito Constitucional na Jurisprudência, dedicada à análise da interpretação da Constituição brasileira a partir de decisões e entendimentos construídos ao longo de sua trajetória de duas décadas no STF.

Além de atuar como professora, Carmén Lúcia vai presidir o novo Conselho Consultivo de Diversidade e Inclusão da FGV Direito Rio, criado para fortalecer o programa da instituição e contribuir para a construção de um ambiente mais plural e inclusivo.

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