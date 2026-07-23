O livro que ministra Carmen Lúcia, do STF, sempre carrega para todos os lados

Participando da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, revelou qual livro sempre tem em mãos. “O livro que eu mais carrego, seguramente, é o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles. O Romanceiro da Inconfidência narra muito melhor as passagens dos conjurados e nos faz pensar muito mais sobre certeza, sobre o papel dos juízes, do que muitas obras de história”, disse.

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