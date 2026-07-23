O livro que ministra Carmen Lúcia, do STF, sempre carrega para todos os lados
Carmen Lúcia, do STF, revelou afeição por obra
Participando da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, revelou qual livro sempre tem em mãos. “O livro que eu mais carrego, seguramente, é o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles. O Romanceiro da Inconfidência narra muito melhor as passagens dos conjurados e nos faz pensar muito mais sobre certeza, sobre o papel dos juízes, do que muitas obras de história”, disse.
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