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A nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa entre Cleitinho e Patrus pelo governo de Minas Gerais

Já na corrida ao Senado, candidatos de esquerda, direita e centro empatam, segundo levantamento publicado nesta segunda-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 08h41 | Atualizado em 21 set 2026, 08h51
Dois homens, um jovem e outro idoso, em close-up. O jovem à esquerda, com barba e bigode escuros, boca aberta e olhos arregalados, parece falar com intensidade. O idoso à direita, com barba e cabelo grisalhos, usa terno claro e gravata vermelha, também com a boca entreaberta, aparenta estar discursando
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos); e o deputado federal Patrus Ananias (PT), ambos pré-candidatos ao governo de Minas Gerais em 2026 (Ton Molina/Agência Senado/Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Divulgação)
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A nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa entre Cleitinho e Patrus pelo governo de Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

A menos de quinze dias das eleições estaduais de 2026, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) é o nome favorito ao governo de Minas Gerais no primeiro turno da votação. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta segunda-feira, 21.

No primeiro turno, Cleitinho Azevedo lidera com 35% das intenções de voto. O senador é seguido pelo deputado federal Patrus Ananias (PT), que tem 19% do eleitorado mineiro na primeira rodada de votação.

Na terceira posição, tecnicamente empatados dentro da margem de erro, aparecem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT); o governador Mateus Simões (PSD); o ex-presidente da Fiemg, Flávio Roscoe (PL); e o vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB).

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Ben Mendes (Missão) tem 2% do eleitorado, seguido por Indira Xavier (UP), que tem 1%. Os candidatos Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO), somados, atingiram 1% na pesquisa.

Governador — Minas Gerais — 1º turno

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
  • Patrus Ananias (PT): 19%
  • Alexandre Kalil (PDT): 10%
  • Mateus Simões (PSD): 10%
  • Flávio Roscoe (PL): 8%
  • Gabriel (MDB): 6%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Indira Xavier (UP): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 4%

Nas simulações de segundo turno, Cleitinho fica à frente de Alexandre Kalil e Mateus Simões, mas empata tecnicamente contra Patrus Ananias. O deputado petista também empata com o ex-prefeito e o governador nas sondagens de confronto direto.

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Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 1)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
  • Alexandre Kalil (PDT): 35%
  • Nulo / Branco: 12%
  • NS / NR: 7%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 2)

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  • Mateus Simões (PSD): 39%
  • Alexandre Kalil (PDT): 34%
  • Nulo / Branco: 13%
  • NS / NR: 14%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 3)

  • Alexandre Kalil (PDT): 39%
  • Patrus Ananias (PT): 39%
  • Nulo / Branco: 12%
  • NS / NR: 10%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 4)

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 44%
  • Mateus Simões (PSD): 37%
  • Nulo / Branco: 11%
  • NS / NR: 8%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 5)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%
  • Patrus Ananias (PT): 42%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 6%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 6)

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  • Mateus Simões (PSD): 37%
  • Patrus Ananias (PT): 35%
  • Nulo / Branco: 12%
  • NS / NR: 16%

O ranking de rejeição eleitoral em Minas Gerais é liderado por Cleitinho e Patrus, ambos considerados inviáveis para 45% do eleitorado mineiro. Em seguida aparece Alexandre Kalil, rejeitado por 43% dos entrevistados.

Governador — Minas Gerais — Rejeição eleitoral

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 45%
  • Patrus Ananias (PT): 45%
  • Alexandre Kalil (PDT): 43%
  • Flávio Roscoe (PL): 32%
  • Mateus Simões (PSD): 31%
  • Ben Mendes (Missão): 29%
  • Gabriel (MDB): 22%
  • Indira Xavier (UP): 20%
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 19%
  • Rafael Duda (PSTU): 16%
  • Henrique Áreas (PCO): 13%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS/NR: 3%

Já a disputa pelo Senado em Minas Gerais tem na liderança um nome de esquerda, um de direita e um de centro tecnicamente empatados na liderança. A lista é numericamente encabeçada pela ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), seguida pelo deputado federal Domingos Sávio (PL) e pelo senador Carlos Viana (PSD).

Senador — Minas Gerais

  • Marília Campos (PT): 18%
  • Domingos Sávio (PL): 16%
  • Carlos Viana (PSD): 16%
  • Aécio Neves (PSDB): 13%
  • Marcelo Aro (PP): 12%
  • Áurea Carolina (PSOL): 7%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 4%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 7%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em Minas Gerais entre os dias 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG -07331/2026.

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