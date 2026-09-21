A nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa entre Cleitinho e Patrus pelo governo de Minas Gerais

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Nova pesquisa Real Time Big Data para o governo de Minas Gerais em 2026 aponta Cleitinho Azevedo na liderança do primeiro turno com 35% das intenções de voto. O levantamento detalha cenários de segundo turno, a corrida pelo Senado e os índices de rejeição dos candidatos, revelando disputas acirradas.

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A menos de quinze dias das eleições estaduais de 2026, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) é o nome favorito ao governo de Minas Gerais no primeiro turno da votação. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta segunda-feira, 21.

No primeiro turno, Cleitinho Azevedo lidera com 35% das intenções de voto. O senador é seguido pelo deputado federal Patrus Ananias (PT), que tem 19% do eleitorado mineiro na primeira rodada de votação.

Na terceira posição, tecnicamente empatados dentro da margem de erro, aparecem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT); o governador Mateus Simões (PSD); o ex-presidente da Fiemg, Flávio Roscoe (PL); e o vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB).

Ben Mendes (Missão) tem 2% do eleitorado, seguido por Indira Xavier (UP), que tem 1%. Os candidatos Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO), somados, atingiram 1% na pesquisa.

Governador — Minas Gerais — 1º turno

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%

Patrus Ananias (PT): 19%

Alexandre Kalil (PDT): 10%

Mateus Simões (PSD): 10%

Flávio Roscoe (PL): 8%

Gabriel (MDB): 6%

Ben Mendes (Missão): 2%

Indira Xavier (UP): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

NS / NR: 4%

Nas simulações de segundo turno, Cleitinho fica à frente de Alexandre Kalil e Mateus Simões, mas empata tecnicamente contra Patrus Ananias. O deputado petista também empata com o ex-prefeito e o governador nas sondagens de confronto direto.

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Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 1)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%

Alexandre Kalil (PDT): 35%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 7%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 2)

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Mateus Simões (PSD): 39%

Alexandre Kalil (PDT): 34%

Nulo / Branco: 13%

NS / NR: 14%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 3)

Alexandre Kalil (PDT): 39%

Patrus Ananias (PT): 39%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 10%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 4)

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 44%

Mateus Simões (PSD): 37%

Nulo / Branco: 11%

NS / NR: 8%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 5)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%

Patrus Ananias (PT): 42%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 6%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 6)

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Mateus Simões (PSD): 37%

Patrus Ananias (PT): 35%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 16%

O ranking de rejeição eleitoral em Minas Gerais é liderado por Cleitinho e Patrus, ambos considerados inviáveis para 45% do eleitorado mineiro. Em seguida aparece Alexandre Kalil, rejeitado por 43% dos entrevistados.

Governador — Minas Gerais — Rejeição eleitoral

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 45%

Patrus Ananias (PT): 45%

Alexandre Kalil (PDT): 43%

Flávio Roscoe (PL): 32%

Mateus Simões (PSD): 31%

Ben Mendes (Missão): 29%

Gabriel (MDB): 22%

Indira Xavier (UP): 20%

Professor Túlio Lopes (PCB): 19%

Rafael Duda (PSTU): 16%

Henrique Áreas (PCO): 13%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS/NR: 3%

Já a disputa pelo Senado em Minas Gerais tem na liderança um nome de esquerda, um de direita e um de centro tecnicamente empatados na liderança. A lista é numericamente encabeçada pela ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), seguida pelo deputado federal Domingos Sávio (PL) e pelo senador Carlos Viana (PSD).

Senador — Minas Gerais

Marília Campos (PT): 18%

Domingos Sávio (PL): 16%

Carlos Viana (PSD): 16%

Aécio Neves (PSDB): 13%

Marcelo Aro (PP): 12%

Áurea Carolina (PSOL): 7%

Marco Antônio Superman (Novo): 4%

Arcanjo Pimenta (MDB): 1%

Carlin Moura (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 7%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em Minas Gerais entre os dias 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG -07331/2026.