A nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa entre Cleitinho e Patrus pelo governo de Minas Gerais
Já na corrida ao Senado, candidatos de esquerda, direita e centro empatam, segundo levantamento publicado nesta segunda-feira
A menos de quinze dias das eleições estaduais de 2026, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) é o nome favorito ao governo de Minas Gerais no primeiro turno da votação. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta segunda-feira, 21.
No primeiro turno, Cleitinho Azevedo lidera com 35% das intenções de voto. O senador é seguido pelo deputado federal Patrus Ananias (PT), que tem 19% do eleitorado mineiro na primeira rodada de votação.
Na terceira posição, tecnicamente empatados dentro da margem de erro, aparecem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT); o governador Mateus Simões (PSD); o ex-presidente da Fiemg, Flávio Roscoe (PL); e o vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB).
Ben Mendes (Missão) tem 2% do eleitorado, seguido por Indira Xavier (UP), que tem 1%. Os candidatos Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO), somados, atingiram 1% na pesquisa.
Governador — Minas Gerais — 1º turno
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
- Patrus Ananias (PT): 19%
- Alexandre Kalil (PDT): 10%
- Mateus Simões (PSD): 10%
- Flávio Roscoe (PL): 8%
- Gabriel (MDB): 6%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Indira Xavier (UP): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS / NR: 4%
Nas simulações de segundo turno, Cleitinho fica à frente de Alexandre Kalil e Mateus Simões, mas empata tecnicamente contra Patrus Ananias. O deputado petista também empata com o ex-prefeito e o governador nas sondagens de confronto direto.
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 1)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
- Alexandre Kalil (PDT): 35%
- Nulo / Branco: 12%
- NS / NR: 7%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 2)
- Mateus Simões (PSD): 39%
- Alexandre Kalil (PDT): 34%
- Nulo / Branco: 13%
- NS / NR: 14%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 3)
- Alexandre Kalil (PDT): 39%
- Patrus Ananias (PT): 39%
- Nulo / Branco: 12%
- NS / NR: 10%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 4)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 44%
- Mateus Simões (PSD): 37%
- Nulo / Branco: 11%
- NS / NR: 8%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 5)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%
- Patrus Ananias (PT): 42%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 6%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 6)
- Mateus Simões (PSD): 37%
- Patrus Ananias (PT): 35%
- Nulo / Branco: 12%
- NS / NR: 16%
O ranking de rejeição eleitoral em Minas Gerais é liderado por Cleitinho e Patrus, ambos considerados inviáveis para 45% do eleitorado mineiro. Em seguida aparece Alexandre Kalil, rejeitado por 43% dos entrevistados.
Governador — Minas Gerais — Rejeição eleitoral
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 45%
- Patrus Ananias (PT): 45%
- Alexandre Kalil (PDT): 43%
- Flávio Roscoe (PL): 32%
- Mateus Simões (PSD): 31%
- Ben Mendes (Missão): 29%
- Gabriel (MDB): 22%
- Indira Xavier (UP): 20%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 19%
- Rafael Duda (PSTU): 16%
- Henrique Áreas (PCO): 13%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS/NR: 3%
Já a disputa pelo Senado em Minas Gerais tem na liderança um nome de esquerda, um de direita e um de centro tecnicamente empatados na liderança. A lista é numericamente encabeçada pela ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), seguida pelo deputado federal Domingos Sávio (PL) e pelo senador Carlos Viana (PSD).
Senador — Minas Gerais
- Marília Campos (PT): 18%
- Domingos Sávio (PL): 16%
- Carlos Viana (PSD): 16%
- Aécio Neves (PSDB): 13%
- Marcelo Aro (PP): 12%
- Áurea Carolina (PSOL): 7%
- Marco Antônio Superman (Novo): 4%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 7%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em Minas Gerais entre os dias 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG -07331/2026.