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A MetSul classificou como tornado o violento temporal que causou cinco mortes e deixou mais de 260 feridos em Tupanciretã (RS). Meteorologistas apontam rajadas de até 250 km/h que chegaram a arremessar veículos pesados, indicando um fenômeno raro e de enorme poder de destruição.

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A MetSul Meteorologia, empresa especializada em análises e boletins atmosféricos, classificou como um tornado o evento que atingiu o município de Tupanciretã (RS) nesta sexta-feira, 20, causando cinco mortes e destruição. A tempestade com vendaval deixou 265 feridos e foi reconhecido o estado de calamidade pública na cidade pelo governo federal.

A análise, feita pelos meteorologistas Luiz Nachtigall e Estael Sias, considerou os danos causados pelo fenômeno que indicam “a ocorrência de um vórtice de vento capaz de produzir destruição severa”.

As imagens registradas após o evento meteorológico também foram utilizadas pelos especialistas para reforçar a hipótese.

“A avaliação da MetSul considera que a hipótese de tornado é compatível com a violência e a natureza dos danos observados em Tupanciretã. As características dos estragos em parte do município são consistentes com um padrão convergente de vento e de elevada magnitude.”

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Segundo eles, em uma avaliação conservadora, é possível estimar que as rajadas de vento podem ter atingido entre 180 km/h e 250 km/h.

“Um dos elementos mais expressivos do episódio é o comportamento de veículos pesados e implementos rodoviários. Numa das cenas, um semirreboque surge levantado e projetado sobre o muro e a estrutura frontal de uma residência, com danos visíveis na cobertura adjacente e no gradeamento”, diz trecho da análise. E continua: “Em termos aerodinâmicos, a elevação e a transposição aérea de um corpo de grande massa e área exposta exigem forças de sustentação e correntes ascendentes intensas”.

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Intensidade do tornado

Os meteorologistas não descartam que o episódio em Tupanciretã possa ter atingido um índice F4 na escala Fujita, que classifica os tornados de acordo com a intensidade dos danos causados.

Neste nível, considerado violento, casas bem construídas são destruídas, carros são arremessados e árvores são arrancadas. E o tornado pode ter sido causado pela “supercélula” – tipo de tempestade caracterizada pela presença de corrente de ar no interior da nuvem que pode causar chuvas fortes, descargas elétricas, rajadas de vento e até tornados – apontada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul como responsável pelo evento.

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Investigação deve explicar fenômeno

Para os meteorologistas, apenas uma investigação poderá definir o que ocorreu no município.

“A cautela meteorológica decorre do fato de que a classificação final de um tornado exige a análise detalhada do rastro de destruição, do comportamento de estruturas e árvores e do cruzamento com dados observacionais e de radar, sem excluir a possibilidade de picos de vento ainda mais extremos do que os aferidos inicialmente apenas por registros isolados.”