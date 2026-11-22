Diante da tempestade que causou destruição na cidade de Tupanciretã, na região central, do Rio Grande do Sul, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública e iniciou a elaboração de um plano de trabalho para suporte à população, limpeza da cidade e recuperação de moradias e infraestrutura atingidas. A forte chuva com vendaval durou 40 minutos e deixou cinco mortos, 265 feridos e 20 090 pessoas impactadas pela destruição.

O trabalho de reconstrução será realizado em parceria com o governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura do município. Com o reconhecimento da calamidade, é possível iniciar os trabalhos a partir da identificação de cada necessidade sem precisar do consolidado de danos para que os recursos sejam liberados.

“Não precisa levantar os dados de todas as escolas para fazer, depois de uma semana, um plano para reconstruir todas elas. (Fechando) as informações sobre a reconstrução de uma escola, prepara um plano, entra no sistema, a gente avalia especificamente aquele, libera o recurso e, na mesma hora, já está trabalhando com o plano da segunda escola, da terceira escola”, detalhou, em nota, Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A estratégia prevê que as ações relacionadas à ajuda humanitária serão prioritárias. Assim, os recursos iniciais serão destinados para a compra de alimentos, água e itens de uso pessoal. Limpeza geral e aquisição de telhas para as residências atingidas também estão nesse conjunto.

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Neste sábado, 21, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) transportou 300 cestas de alimentos para a cidade.

Trabalho de reconstrução e recuperação da cidade

Dados da prefeitura de Tupanciretã apontam que cerca de 8 000 das 8 600 casas da cidade foram destelhadas ou derrubadas pelo temporal.

Seis unidades da rede socioassistencial foram atingidas, incluindo duas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e duas unidades de acolhimento para crianças e adolescentes.

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Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o que exigir reconstrução, de casas a patrimônios públicos, terá planos específicos para a realização dos trabalhos.

No caso de infraestrutura pública, serão elaborados planos para cada intervenção necessária a partir da identificação dos danos.

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Em catástrofes dessa natureza, o risco de novos desabamentos e a necessidade de avaliação criteriosa fazem com que seja imprescindível a presença de profissionais especializados para manter a segurança da população. Ao mesmo tempo, é preciso que todo o processo ocorra de forma ágil, considerando as pessoas que ficaram desalojadas ou desabrigadas.

Para isso foram acionados engenheiros, profissionais especializados em situações de restabelecimento e integrantes da Defesa Civil Nacional.

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Ainda não é possível calcular o montante a ser destinado para a reconstrução do município. “É muito difícil para qualquer técnico, por mais especialista que seja, em 24, 48 horas, mesmo com o auxílio da tecnologia, de drone, você chegar a um aferimento tal de conseguir precificar tudo. Então, é difícil. Por isso que nós trabalhamos rapidamente pelas prioridades”, disse Góes.