Menina de 13 anos morre em tombamento de ônibus em SP

Uma menina de 13 morreu neste sábado, 30, no tombamento de um ônibus que transportava uma equipe de rugby da cidade de Itanhaém para Ilha Bela, ambas no litoral de São Paulo. O tombamento ocorreu às 07h10 na Rodovia Manoel Hipólito do Rego, no quilômetro 157, na serra entre as praias de Boiçucanga e Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, em São Paulo.

O ônibus da viação Grandino levava 46 pessoas. Entre elas, três técnicos responsáveis, duas crianças, e 41 jogadores – adolescentes e jovens entre 13 e 20 anos. No início da tarde de hoje, o motorista prestou depoimento no Departamento de Polícia de São Sebastião.

Por volta das 13 horas, dois atletas passaram por cirurgia ortopédica no Hospital de Clínicas de São Sebastião. Outros dois feridos ainda precisavam de avaliação para serem operados. Um quinto ferido, que precisou ser removido do local do acidente pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, estava passando, no início da tarde, por cirurgia no Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos (SP).

O corpo da menina, a única vítima fatal até o momento do tombamento, está no Instituto Médico Legal (IML) de São Sebastião. No total, doze pessoas foram atendidas no Hospital de Clínicas de São Sebastião.

Segundo a polícia, será feita perícia para investigar as causas do acidente.