Mendonça manda PF apurar vazamentos de investigação sobre Lulinha

O ministro André Mendonça, do STF, mandou a Polícia Federal apurar o vazamento de informações do inquérito que investiga o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

Entre os episódios citados por Mendonça está a reportagem de VEJA que mostrou detalhes da investigação sobre suposto tráfico de influência e da relação de Lulinha com a empresária Roberta Luchsinger.

O ministro determinou que os fatos devem ser incluídos pela PF em um inquérito que já investiga o vazamento de informações da Operação Sem Desconto, sobre fraudes no INSS.

Mendonça ressaltou, contudo, que a apuração não pode ter como alvo, “em hipótese alguma, os autores ou quaisquer responsáveis pela veiculação das notícias jornalísticas”.

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O foco deve ser, no lugar, a “identificação daqueles que teriam o dever de custodiar o material sigiloso e o violaram”.

O ministro aproveitou para defender a garantia do sigilo da fonte, prevista na Constituição.

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“Na condução da investigação já instaurada, a autoridade policial deve zelar pela irrestrita observância à garantia constitucional da preservação do sigilo da fonte, plasmada no inciso XIV do art. 5º da Lei Fundamental em favor dos profissionais jornalistas”, determinou.