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Brasil

Mendonça manda PF apurar vazamentos de investigação sobre Lulinha

Ministro citou reportagem de VEJA que revelou detalhes de inquérito que apura tráfico de influência do filho do presidente

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 11h07 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h26
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF (Antonio Augusto/STF)
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Mendonça manda PF apurar vazamentos de investigação sobre Lulinha Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça, do STF, mandou a Polícia Federal apurar o vazamento de informações do inquérito que investiga o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

Entre os episódios citados por Mendonça está a reportagem de VEJA que mostrou detalhes da investigação sobre suposto tráfico de influência e da relação de Lulinha com a empresária Roberta Luchsinger.

O ministro determinou que os fatos devem ser incluídos pela PF em um inquérito que já investiga o vazamento de informações da Operação Sem Desconto, sobre fraudes no INSS.

Mendonça ressaltou, contudo, que a apuração não pode ter como alvo, “em hipótese alguma, os autores ou quaisquer responsáveis pela veiculação das notícias jornalísticas”.

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O foco deve ser, no lugar, a “identificação daqueles que teriam o dever de custodiar o material sigiloso e o violaram”.

O ministro aproveitou para defender a garantia do sigilo da fonte, prevista na Constituição.

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“Na condução da investigação já instaurada, a autoridade policial deve zelar pela irrestrita observância à garantia constitucional da preservação do sigilo da fonte, plasmada no inciso XIV do art. 5º da Lei Fundamental em favor dos profissionais jornalistas”, determinou.

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