Mendonça manda PF apurar vazamentos de investigação sobre Lulinha
Ministro citou reportagem de VEJA que revelou detalhes de inquérito que apura tráfico de influência do filho do presidente
O ministro André Mendonça, do STF, mandou a Polícia Federal apurar o vazamento de informações do inquérito que investiga o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.
Entre os episódios citados por Mendonça está a reportagem de VEJA que mostrou detalhes da investigação sobre suposto tráfico de influência e da relação de Lulinha com a empresária Roberta Luchsinger.
O ministro determinou que os fatos devem ser incluídos pela PF em um inquérito que já investiga o vazamento de informações da Operação Sem Desconto, sobre fraudes no INSS.
Mendonça ressaltou, contudo, que a apuração não pode ter como alvo, “em hipótese alguma, os autores ou quaisquer responsáveis pela veiculação das notícias jornalísticas”.
O foco deve ser, no lugar, a “identificação daqueles que teriam o dever de custodiar o material sigiloso e o violaram”.
O ministro aproveitou para defender a garantia do sigilo da fonte, prevista na Constituição.
“Na condução da investigação já instaurada, a autoridade policial deve zelar pela irrestrita observância à garantia constitucional da preservação do sigilo da fonte, plasmada no inciso XIV do art. 5º da Lei Fundamental em favor dos profissionais jornalistas”, determinou.