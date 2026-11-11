Mega-Sena: saiba como apostar, os horários e meios de pagamento

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A Mega-Sena oferece diversas formas de apostar, seja em casas lotéricas ou canais digitais da Caixa. Saiba como escolher seus números, o custo da aposta simples de R$ 6 e os horários limite para jogos. Descubra também as opções de Surpresinha e Teimosinha, além dos prazos para bolões e formas de pagamento online.

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A Mega-Sena oferece diferentes alternativas para quem deseja participar dos sorteios, desde as casas lotéricas até os canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa 6 reais.

Os horários para registrar os jogos variam conforme o dia do concurso, e há regras específicas para os bolões.

Quais são as opções para realizar apostas?

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. O jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6,00. A inclusão de mais dezenas aumenta o preço e também as possibilidades de acerto.

As apostas podem ser realizadas presencialmente nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais: site Loterias Online, aplicativo Loterias CAIXA e Internet Banking CAIXA, este último destinado a clientes da instituição.

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Quem prefere não selecionar as dezenas pode utilizar a Surpresinha, modalidade em que os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema. Outra possibilidade é a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação em concursos consecutivos.

Quais são os horários das apostas?

Os sorteios regulares da Mega-Sena acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, sempre no horário de Brasília.

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Nas terças e quintas-feiras, as apostas simples podem ser registradas até as 20h. Para os concursos de domingo, o prazo termina às 22h do sábado anterior.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

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Até que horário é possível adquirir bolões digitais?

No caso das apostas na modalidade de bolão digital, a Caixa estabelece um limite de horário diferenciado para o encerramento do sistema. Os jogos em grupo adquiridos por meios eletrônicos podem ser efetuados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo de loterias. Esse período estendido contempla especificamente os bilhetes de bolão comercializados na internet, exigindo atenção do apostador quanto ao cumprimento do prazo antes do fechamento do sistema de apuração das apostas.

Quais formas de pagamento são aceitas nos canais digitais da Caixa?

As transações financeiras para jogos efetuados nos meios oficiais de internet aceitam diferentes formas de pagamento para confirmar o bilhete. Os apostadores podem quitar os palpites por meio do sistema Pix, por cartão de crédito ou pelo internet banking, este último disponível especificamente para os correntistas da Caixa.