🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Mega-Sena: saiba como apostar, os horários e meios de pagamento

Modalidade permite palpites presenciais ou digitais com aposta mínima no valor de 6 reais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 12h48
Mega-Sena
Mega-Sena  (VEJA/Divulgação)
Continua após publicidade
Mega-Sena: saiba como apostar, os horários e meios de pagamento Priorize VEJA no Google

A Mega-Sena oferece diferentes alternativas para quem deseja participar dos sorteios, desde as casas lotéricas até os canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa 6 reais.

Os horários para registrar os jogos variam conforme o dia do concurso, e há regras específicas para os bolões.

Quais são as opções para realizar apostas?

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. O jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6,00. A inclusão de mais dezenas aumenta o preço e também as possibilidades de acerto.

Siga

As apostas podem ser realizadas presencialmente nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais: site Loterias Online, aplicativo Loterias CAIXA e Internet Banking CAIXA, este último destinado a clientes da instituição.

Continua após a publicidade

Quem prefere não selecionar as dezenas pode utilizar a Surpresinha, modalidade em que os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema. Outra possibilidade é a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação em concursos consecutivos.

Quais são os horários das apostas?

Os sorteios regulares da Mega-Sena acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, sempre no horário de Brasília.

Continua após a publicidade

Nas terças e quintas-feiras, as apostas simples podem ser registradas até as 20h. Para os concursos de domingo, o prazo termina às 22h do sábado anterior.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Continua após a publicidade

Até que horário é possível adquirir bolões digitais?

No caso das apostas na modalidade de bolão digital, a Caixa estabelece um limite de horário diferenciado para o encerramento do sistema. Os jogos em grupo adquiridos por meios eletrônicos podem ser efetuados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo de loterias. Esse período estendido contempla especificamente os bilhetes de bolão comercializados na internet, exigindo atenção do apostador quanto ao cumprimento do prazo antes do fechamento do sistema de apuração das apostas.

Quais formas de pagamento são aceitas nos canais digitais da Caixa?

As transações financeiras para jogos efetuados nos meios oficiais de internet aceitam diferentes formas de pagamento para confirmar o bilhete. Os apostadores podem quitar os palpites por meio do sistema Pix, por cartão de crédito ou pelo internet banking, este último disponível especificamente para os correntistas da Caixa.

Publicidade
TAGS:
Caixa Econômica Federal
Mega-Sena
Notícias em alta
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).