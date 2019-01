Marinha abre processo para apurar militares dançando ‘Jenifer’

A Marinha do Brasil abriu um procedimento administrativo para apurar um vídeo em que um grupo de militares aparece em um navio oficial dançando a música “O nome dela é Jenifer”, do cantor Gabriel Diniz, que virou um dos ‘hits’ deste verão.

Segundo a Marinha, a embarcação do vídeo é o Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito, sediado no Rio de Janeiro, e os militares, durante a gravação, estavam no estágio de mar.

Em nota, a Marinha afirmou que “foi constatado comportamento completamente incompatível com as tradições” e que, para ampliar a apuração do ocorrido, “foi instaurado um procedimento administrativo cuja conclusão, certamente, conterá as propostas pertinentes às necessárias correções no inaceitável comportamento”.